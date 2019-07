Aseguran que Mario Casas le hizo el feo a Galilea Montijo

Al parecer los guardaespaldas de Mario Casas no dejaron que la figura de Televisa se tomara una foto con él (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La semana pasada el actor español Mario Casas y parte del elenco de la serie "Instinto" estuvieron en México para realizar actividades de promoción y entre ellos visitaron el programa "Hoy" donde fueron recibidos por Galilea Montijo y el "Burro" Van Rankin.

Lo que nadie se imaginaría es que el guapo intérprete de "H" en Tres Metros Sobre El Cielo, tendría una actitud que, para muchos, "dejó mucho que desear".

De acuerdo a Grupo Fórmula, la estrella internacional arribó al foro del programa matutino de Televisa con un séquito de seguridad que no permitía a nadie estar cerca del actor de "Contratiempo".

Pero lo peor llegó cuando Mario Casas despreció a la propia Galilea Montijo. Así lo revelaron Juan José Origel y Martha Figueroa en su programa de televisión "Con Permiso":

Mario Casas vino a Televisa a promover ´Instinto´, pero que llegó con un séquito de seguridad, nadie se le podía acercar, menos una foto, que hasta Galilea preciosa le dijo: una selfie y que llegó una güera que andaba de metiche y dijo no, no, no".

Y Martha Figueroa agregó.

Pero, a ver niño, estás viendo que Gali es la estrella de la televisora, y ¿de veras no te tomas una foto con ella? Ella es la estrella de México".

