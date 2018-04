NARCOTRÁFICO

Efectiva pero letal: ¿La Marina en el corazón de la CDMX?

Ante los crecientes crímenes en el centro de la capital, la posibilidad de que la Marina se sumerja en el corazón de la ciudad se pone sobre la mesa

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 20/04/2018 04:45 p.m.

Elementos de la Marina en un operativo en Tláhuac. (Foto Cuartoscuro)

La violencia se ha vuelto una constante en la Ciudad de México. Enfrentamientos y ejecuciones denotan la inseguridad que sumerge a la capital, no sólo a la periferia, sino ya hasta el corazón del ya extinto Distrito Federal.

El centro de la ciudad se ha convertido en escenario de disputas entre bandas criminales que buscan apoderarse del narcomenudeo, así como de otras actividades delictivas como extorsiones y secuestros.

Desde el asesinato de Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", líder del Cártel de Tláhuac, los operativos de la Marina en delegaciones del sur y oriente de la Ciudad de México se hicieron comunes.

Ahora, con los crecientes crímenes en zonas como el Centro Histórico, la Morelos y el corredor Roma-Condesa, la posibilidad de que la Marina se sumerja en al centro de la Ciudad de México se pone sobre la mesa.

Más cuando Francisco Garfias, en su columna Arsenal, asegurara que Rodolfo González Valderrama, actual delegado de la Cuauhtémoc, envió un oficio a la Secretaría de Marina (Semar), específicamente a el vicealmirante Arturo Ramón Boscó, solicitando la presencia de los uniformados.

De acuerdo con Garfías, González Valderrama solicitó la presencia de la Marina en las colonias Centro Histórico y Morelos —donde se ubican Tepito y La Lagunilla— en los horarios y calles de mayor incidencia.

Así como la coordinación de los marinos con las autoridades y fuerzas policiales de la Ciudad de México, más un marco normativo y protócolos de protección a los derechos humanos.

Al respecto, en La Silla Rota entrevistamos a expertos en seguridad pública sobre la posibilidad de que la marina se adentre a las calles del corazón de la capital.

Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y doctor por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ve complicado la entrada de la Marina al primer cuadro de la Ciudad de México: "sería un salto muy brusco".

Sánchez califica a la Marina como un arma de dos filos, ya que "es muy efectiva, pero muy letal".

"Su entrenamiento está diseñado para neutralizar al rival. No corren mucho riego, van sobre el objetivo"

Para Víctor Manuel, la inmersión de la Marina podría contener la violencia, pero también existiría la posibilidad de que se presentaran situaciones donde la población corriera riesgo.

Por su parte, Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo ve probable ante el contexto electoral y el repunte de la violencia en prácticamente todo el país.

Sin embargo, Oliva Posadas se percata de que dicha acción reflejaría el fracaso de los programas y políticas de seguridad tanto a nivel local, como federal.

Javier detalla que la Fuerzas Armadas tienen todas las condiciones legales y de adiestramiento para estar en cualquier parte del país.

Ante los cuestionamientos de si la presencia de la Marina podría combatir la violencia que azota la capital, Oliva responde: "Si no son ellos, ¿entonces quién?".

Sánchez difiere con Oliva Posadas: "Si me pusiera en los zapatos de los gobernantes, dudaría muy seriamente de introducir a la marina en la Ciudad de México [...] si tuviera que apostar dijera que no".

Víctor Manuel ve en la inmersión de la Policía Federal una mejor opción, pues no sería "brusco" y, como las policías, tiene otro entrenamiento.

Sánchez ve la deficiencias de los uniformados capitalinos ante los años más prósperos de la ciudad: "Durante muchos años la Policía de la Ciudad de México no ha tenido que enfrentar esta violencia generalizada, sí ha habido tiroteos, persecuciones, pero no es algo a lo que estén enfrentados todos los días como en otros lados que se la están jugando todos los días".

Por ello, el doctor por el CIDE señala que "la Policía Federal tiene personas más entrenadas y preparadas para este tipo de situaciones".

Y añade: "Por las características de las células delictivas de la Ciudad de México no se antoja que ya hayan podido corromper a mandos de la Policía Federal, si bien no es un cuerpo pulcro, pues se ha mostrado la corrupción de varios mandos, no estás en esa situación [en la capital], por lo que no sería tan descarrilado esa opción".

Ante la pregunta de por qué la Marina y no el Ejército, Javier Posada refiere que ante la mayor actividad de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en labores similares, habría más disposición de la Semar.

Por su parte, Sánchez enlista tres factores:

El aparato de inteligencia de la Marina es mejor, su estructura es más limpia en términos de corrupción y está más preparada en el área de choque o enfrentamiento.

"En un enfrentamiento con la Marina siempre tienes las de perder"

Sobre la violencia en la que está sumergida la Ciudad de México, Víctor Manuel Sánchez hace un diagnóstico ya conocido: la fragmentación de los cárteles.

"Uno pensaría que los arrestos o muertes de cabecillas locales ayudaría a la pacificación, pues yo creo que es los contrario, porque se abren disputas internas que a la vez generan más violencia".

