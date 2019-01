Sorpresa y emoción, así reaccionó Marina De Tavira a su nominación al Oscar 2019

Esta mañana se liberó la lista completa de los nominados a los Premios de la Academia y resultó que "Roma" es una de las favoritas para llevarse el galardón a casa,

De acuerdo con Publimetro, entre las 10 nominaciones que tiene "Romo" para el Oscar 2019, el nombre de Marina De Tavira figura en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a quién sería la mamá de Alfonso Cuarón.

Thank you @TheAcademy for this breathtaking honor. It´s unbelievable to see my name amongst this incredibly talented women. Gracias #theacademy por este gran honor es increíble ver mi nombre entre este grupo de maravillosas actrices. https://t.co/nQ043PHbS4