Marilyn Manson se desmaya en pleno concierto

El pasado sábado el cantante Marilyn Manson se desplomó en el escenario durante un concierto ofrecía en Houston en el estado de Texas.

Mediante redes sociales se viralizó el video que un asistente al concierto.

De acuerdo a RT, en el material se aprecia cómo Marilyn Manson, que interpretaba su celebérrima versión de "Sweet dreams", se dio la vuelta dando la espalda al público, se alejó del micrófono y de repente cae al suelo.

ASIA ARGENTO, PRECURSORA DEL MOVIMIENTO #METOO, ACUSADA DE ABUSO SEXUAL A UN MENOR

Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor´s care, but I gave it my best and you guys were amazing.