El peligro en EU de la droga 100 veces más potente que la marihuana

Este miércoles en New Haven Green, un céntrico parque situado junto a la Universidad de Yale, las ambulancias tuvieron que invadir el césped para asistir a una avalancha de intoxicados por consumir una droga de diseño cien veces más potente que la marihuana.

Hasta 76 casos de sobredosis contaron las autoridades en un día, a los que se sumaron una veintena horas después.

Las sobredosis por la adicción a los estupefacientes provocaron 72,287 muertes el año pasado en Estados Unidos, según las últimas estadísticas del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC). Es una cifra récord, que representa un incremento del 10% en un año y que supera a las víctimas mortales por accidentes de tráfico o por la violencia con armas de fuego.

El informe de la agencia se publicaba mientras los servicios de emergencia en Connecticut trataban de contener la situación.

El alcalde de New Haven, Toni Harp, insistía en que este episodio es un reflejo de las enormes dificultades por las que atraviesan las autoridades locales en EU ante "esta amenaza para la salud pública".

El pasado 4 de julio se registraron 14 casos de sobredosis en ese mismo parque. Y el incidente recuerda a otro similar en Brooklyn el pasado mayo, que afectó a un centenar de personas.

El origen de la avalancha era la droga sintética K2 o Spice. Rick Fontana, director de las operaciones de emergencia de esta localidad en Connecticut, explicó que contaron hasta 25 casos de sobredosis en un margen de poco más de tres horas.

Hubo momentos en los que tuvieron que atender hasta a seis personas a la vez y tuvo incluso que cortar la rueda de prensa para atender a nuevas víctimas. "Muchos se desplomaban a la vez", comentó.

La policía de New Haven informó del arresto hasta ahora de tres personas sospechosas de la distribución de la marihuana sintética que causó las sobredosis masivas. El comisario jefe Anthony Campbell explicó que se trataba de una remesa de la droga, que como en el caso de Brooklyn, muy peligrosa. "No vengan al Green para comprarla", pidió al público, "no pongan sus vidas en peligro".

CAMPAÑA CONTRA EL CANNABIS SINTÉTICO

El centro dedicado a la prevención y el control de las enfermedades, así como las autoridades locales, está realizando intensas campañas en las redes sociales para alertar al público sobre los peligros de este tipo de drogas de diseño.

Señalan que el cannabis sintético provoca efectos diferentes e impredecibles, hasta el punto de provocar ataques al corazón, paradas respiratorias y daños irreversibles.

La suma total de las muertes por sobredosis equivale a una persona fallecida cada ocho minutos. El presidente Donald Trump declaró el año pasado la situación de "emergencia de salud pública".

Por su parte, el Departamento de Justicia y la Agencia Antidroga (DEA) acaban de proponer que se aplique a las farmacéuticas un límite a la producción de sustancias que pueden ser utilizadas indebidamente.

Con esta nueva cuota se busca reducir el volumen de medicamentos, como analgésicos, que se venden ilícitamente en el mercado negro o que facilitan la adicción.

Como señalaba John Alston, jefe de los bomberos de New Haven, "la gente se automedica por múltiples motivos". "Este es un problema que no se va a resolver pronto", advierte, mientras indicaba que algunos de los intoxicados por K2 consumieron también opiáceos.

Donald Trump urgió además este jueves al fiscal general Jeff Sessions que proceda a demandar a las compañías farmacéuticas que producen opiáceos. Hay varios Estados que ya actuaron en este sentido. El problema, es que estas sustancias también llegan de países como China o México. El presidente pidió que se aplique un mayor control. "Es como una nueva forma de guerra", valoró el presidente.

