Marihuana a domicilio en NL, por medio de apps

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- “Sí estoy enterado de que algunos batos piden el churro a través de internet, no sé cómo se maneja, pero no creo que sean muchos, es más fácil y rápido en los métodos tradicionales”, cuenta un consumidor de marihuana.

Roberto a quien llamamos así porque laboró con al menos tres diputados en diversas épocas, dice que “a mí no me falta el churro; me entren los nervios y papas. Es más, el diputado algunas veces también le entraba, como chingad…. que no”, dice sonriente.

Está enterado que algunos “sobre todo la rasita que usa internet compra el churrito por medio del teléfono; son poco aún, pero no estará nada mal aprender esos aparatos malditos y pedir así, pero siempre que se acabe el guardadito y no hay a que salir”, refiere a la presunta venta del estupefaciente por medio de una aplicación y que investiga la policía.

Mientras tanto, modernizado el mercado del narcomenudeo utiliza ahora plataformas digitales para dar servicio a domicilio en pedidos de mariguana.

Solo basta una aplicación móvil para solicitar su dotación de mariguana y ésta será llevada directamente a su casa.

Las autoridades estatales iniciaron una investigación en torno a todas las plataformas de reparto de diversos productos pues presuntamente se aprovecha a los trabajadores de las mismas para llevar los encargos de mariguana, informó el secretario de Seguridad, Bernardo González.

Aunque no es propia de un sector esta actividad, se acentúa más en la localidad de San Pedro Garza García, pero opera en toda la zona metropolitana de Monterrey.

Según el funcionario, uno de los recursos favoritos de los consumidores son trabajadores de la aplicación móvil de entrega de paquetes conocida como Rappi, que ofrece a sus clientes llevarles literalmente "lo que sea".

La investigación de extiende a las aplicaciones de entrega de comida que también son utilizadas para entregar drogas ilegales.

En días pasados, la policía Guardia Civil detuvo a dos individuos por portación de marihuana, en un estacionamiento comercial de la calle Río de la Plata, en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García.

Los delitos fueron narcomenudeo y faltas administrativas y estaban a bordo de motocicletas con el logo de Rappi y de acuerdo a vecinos y comerciantes de la zona, aunque pareció una detención aislada, se trata del primer golpe a toda una red de venta de marihuana a domicilio que se reúne en ese punto.

"Están todas las motos y ahí está el ahumadero. Se reúnen por la sombra de los árboles y ahí están sentados siempre. Yo paso y está el olor bien feo casi todos los días. Son repartidores, se están drogando", comentó un trabajador del área.

Funcionarios de un colegio particular declararon a la policía que no les han molestado los motociclistas que se reúnen en el estacionamiento de la plaza comercial y que se ubican al fondo en una zona arbolada.

En la plataforma Rappi basta seleccionar la opción "Lo que quieras" y responder a las preguntas "¿Dónde lo conseguimos?" y "¿Qué producto deseas?". Se señala la forma de pago, la propina y se envía el pedido.

La plataforma encuentra un motociclista y describe: "Tu Rappi va en camino a comprar tus productos. Listo". Si el "Rappi" tiene alguna duda llamará.

La autoridad acusó que la plataforma ha sido mal utilizada por consumidores y operadores.

La investigación ha detectado que la empresa acepta que los detenidos trabajaron con ellos hace unos dos meses y ahora ya no laboran pues habían sido inhabilitados pues cuidan el servicio y calidad.

La firma cuenta con un equipo de soporte que revisa todos los pedidos antes de ser aceptados, según directivos de la plataforma.

Por su parte, el diputado Blanco Durán cree necesario convocar a expertos en todas las áreas como salud, economía, jurídica, pues, explica, la propuesta contempla reglas generales para su cultivo, transportación, producción, almacenamiento, distribución y venta, además de programas de salud para la prevención y atención a los consumidores.

En tanto no se tengan reglas y leyes claras al respecto, la única legislación será como hasta hoy, el castigo con cárcel, reconocen tanto el Arzobispo Cabrera como el diputado Blanco.

El legislador también propone la creación de un Instituto para la Autorización, Vigilancia y Sanción Administrativa referente a las condiciones para producción, consumo y venta.

La iniciativa comprende sanciones por violaciones a la ley con multas y arrestos y tiene algunas prohibiciones como el consumo de mariguana en espacios públicos y venta a menores de edad entre otras.

“Hagan lo que hagan, legalizada o no, el churrito te pone en órbita, a veces nos íbamos del Congreso a los pueblos y en el camino no nos faltaba y no necesitamos de internet, pero los tiempos cambian”, aclara Roberto.

