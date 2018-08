La audaz respuesta de Maribel Guardia a José Manuel Figueroa por etiquetarla de fichera

REDACCIÓN 29/08/2018 05:08 p.m.

Agencia México: Hace unos días José Manuel Figueroa hizo fuertes declaraciones contra Maribel Guardia y su hijo Julián, dejando en claro que no son hermanos sino hermanastros, además comparó la carrera de su madre con la de Maribel, limitandose a decir que mientras la puerto riqueña se dedicaba al cine de ficheras, su madre estudiaba la universidad. Lo que molesto a Maribel y no tardo en salir a limpiar su nombre y el de su hijo.

Sin manifestar incomodidad por lo que expresó José Manuel, la conductora aclaró: "lo que si te voy a decir es que yo estuve en la universidad de Costa Rica porque en mi época cuando uno era señorita Costa Rica tenías que estar en la universidad, salí de la universidad porque me ofrecieron la beca aquí en México y vine y acabé mi carrera de actriz, terminé mi carrera y luego empecé en el cine, y la verdad sólo hice una película del género que no existe, género de ficheras, después hice películas de monja y no soy monja. (...) Me tocó hacer un cine precioso y gracias al cine fue que incursioné en la televisión donde hice telenovelas de niños, hice protagonistas, también he hecho musicales en teatro, cantando, bailando y actuando, entonces es una carrera que me ha costado mucho".

Aclarando que no entrará en dimes y diretes con el hijo de Joan Sebastian, Maribel explicó: "no me ofende en lo más mínimo y con respecto a él no tengo nada que opinar, yo de un hijo de Joan jamás voy a hablar, más que lo que fuera bueno, porque sé lo que amaba Joan a sus hijos, lo que él defendía a la familia y con eso me quedo, yo siempre que pueda hablar bien lo voy a hacer, pero hablar mal no tengo nada qué hablar, no espero ninguna disculpa de él, cada quien tiene opinión sobre las carreras de las personas".

Finalmente, Guardia subrayó que ella no opinará con respecto a la evidente diferencia que existe entre su hijo y José Manuel, pues Julián ya es un hombre y puede dar su punto de vista sobre el distanciamiento que tiene con su hermano. "Lo que Julián tenga qué decir, lo dice con ustedes, pero yo nunca hablo de Julián, él es un hombre y él puede hablar, yo creo que se expresa bastante bien y la verdad es que Julián tiene sentimientos muy positivos para su familia, para todos sus hermanos, porque los quiere de verdad, de corazón, lo mismo que sus tíos, a sus tías, lleva muy buena relación con la familia, entonces tú sabes que siempre que lo entrevistan él contesta".

