Maribel Guardia recibe críticas, aseguran que no acepta que ya es una mujer mayor

REDACCIÓN 26/09/2018 08:27 p.m.

A sus casi 60 años, Maribel Guardia sigue sorprendiendo por su espectacular figura, sin embargo, algunos de sus seguidores han lanzado críticas porque no están de acuerdo con la forma de vestir de la actriz, incluso han señalado que no acepta su edad.

De acuerdo con Nueva Mujer, en la última publicación que hizo Maribel en Instagram, los usuarios no dejaron de criticar su aspecto ya que insistieron que su estilo ya no es "apropiado para su edad" y que debería aceptar que ya no es una jovencita.

A pesar de que Maribel Guardia siempre recibe muchos comentarios positivos por verse como una "abuela sexy" y una mujer que inspira a sus seguidoras para cuidar la figura, también están dichos detractores que le critican de todo.

"aquí sí se ve ruquita", "que fea foto, ya se te nota todos los años, resígnate a envejecer", "la cara ya bien cirugíada no se puede ni reír", "qué lástima que use tantos filtros con tal de no mostrar las arrugas".

En la imagen, la guapa actriz aparecer bañando a su pequeño nieto, hijo de Julián Figueroa.

Eso sí, el gran parecido del pequeño con su padre Julián Figueroa es una constante positiva en los comentarios: "Igualito a tu hijo muñeca", "igual de guapo que su papá", "tiene la cara de Julián", "que bellos los dos, es igualito a Julián", "es idéntico a su papá es juliancito bebé", "que bello bebé se parece mucho al papá".

