PrayForLasChanclas los "obstáculos de la vida" de Mariana Rodríguez Cantú desatan burlas en redes

Hay una nueva lady conquistando las redes sociales, se trata de Mariana Rodríguez Cantú, la prometida del Senador Samuel García, quién esta siendo víctima de burlas por un video en donde habla sobre los "obstáculos de su vida", como cuando perdió a sus chanclas y su San Benito.

De acuerdo con Grupo Fórmula, tras su polémico video, Mariana Rodríguez Cantú ha sido coronada como Lady Obstáculos y cientos de memes ya circulan en todo internet, cosa por la que la influencer decidió hacer su cuenta de Instagram privada.

Niños con cáncer quejándose que les bajaron el presupuesto. Marianita sí ha tenido obstáculos en la vida, y no sus pendejadas. pic.twitter.com/oiRwajnW9W — Mau Nieto (@MauNieto) 9 de julio de 2019

Los que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó mi iPhone en la Marina, cuando se me cayó el San Benito que aquí tengo, no sé, todos esos obstáculos que me ha tocado vivir y que ustedes han sido parte de todos mis obstáculos y de mis momentos más contentos y felices".

Aquí algunas de las burlas que la joven obtuvo en Twitter, hasta se posicionaron en trending topic los #PrayFroLasChanclas y #SanBenito:

La persona que se encontro las chanclas de Mariana Rodriguez despues de q las perdio pic.twitter.com/IaIwo7Ht4V — Mazapunk (@bolisypaletass) 9 de julio de 2019

cuando pierdes tus chanclas y no eres tan fuerte como mariana rodríguez https://t.co/z3XeS9JLFT — alegandro (@jalejandrohh) 10 de julio de 2019

Gracias Mariana Rodriguez Cantu por enseñarme que a pesar de que cosas como estas pasen, la vida sigue y lo mejor esta por venir ?? pic.twitter.com/ZH84yBNM5P — Pao (@paola_garcia7) 10 de julio de 2019

Las chanclas de Mariana Rodríguez Cantú ??????? pic.twitter.com/uwTsN2g3gM — novio. (@SoyNovioDeTodas) 10 de julio de 2019

Mariana Rodríguez pensando cada noche en sus chanclas... pic.twitter.com/cQoPoFTfU4 — Miguel Corro (@miguecorro) 10 de julio de 2019

Ante la ola de burlas, Mariana respondió con un sencillo mensaje a través de sus Insta Stories

