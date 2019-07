Mariah Carey aseguró que estar casada Tommy Mottola era como estar presa ¿Qué pensará Thalía?

Durante una entrevista la ex novia de Luis Miguel, Mariah Carey reveló que su matrimonio con Tommy Mottola era como estar presa.

De acuerdo a Infobae, las declaraciones de Mariah Carey han dejado en duda las dichas por Thalía, quien es actual esposa de Tommy Mottola, ya que suele mostrar de su matrimonio con el empresario, donde no faltan las risas y diversión.

Recordemos que Mariah Carey ofreció una entrevista para el número de agosto de la revista "Cosmopolitan" en la que habló de lo complicado que fue su matrimonio con Tommy Mottola, a quien conoció a inicios de los años 90, cuando él era el responsable de Sony Music.

La relación inició como algo laboral, como equipo lograron llevar el disco homónimo de Carey a ser el mejor vendido de 1991 y su vínculo pronto derivó en un romance que los llevó a pisar el altar en junio de 1993, sin importar los 20 años de diferencia entre ellos.

"Es posible que quieras imaginarlo como la niña-novia. Había un esfuerzo consciente para mantenerme como la típica chica estadounidense, lo que sea que eso signifique. Fue muy controlado. No había libertad para mí como ser humano. Era casi como estar presa", aseguró Mariah.

CHICAS UNICORNIO, LA NUEVA TENDENCIA SEXUAL PARA CUMPLIR HASTA LA FANTASÍA MÁS OSCURA

Su matrimonio terminó en 1998 y dos años después Tommy Mottola se casó con la cantante Thalía.

Sin embargo, el asunto de su romance con Mariah no es algo de lo que Tommy haya evitado hablar, pues llegó a referirse a la relación como "incorrecta e inapropiada".

En su libro autobiográfico "Hitmaker: The Man and his Music", publicado en 2013, el empresario se refirió a sus anteriores relaciones.

"Parece ser que la controlaba. Pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito. Verdaderamente me siento apenado por la incomodidad o pena que mis buenas intenciones inevitablemente le han causado".

Las palabras de Mariah Carey

Pero las revelaciones de la intérprete no pararon con Tommy Mottola, en la misma entrevista para Cosmopolitan le preguntaron sobre momentos difíciles en su carrera, como el show que dio en Año Nuevo en 2016 y los problemas de audio que tuvo.

También dio su opinión acerca de diversos temas como la composición. "Hay muchos artistas que dicen que escriben, pero realmente no escriben. Sin ofender a nadie, es sólo lo que he visto".

ALICIA VILLARREAL ESTÁ DE LUTO, ASESINAN A SU MEDIO HERMANO EN MONTERREY

Acerca del estilo, Carey dijo: "muchas chicas sólo están desnudas frente a todos" y sobre los videos musicales, la intérprete lamentó que ya nadie invierta en esas producciones. "Ahora cualquiera puede hacer un video".

Pero lo que más sorprendió fue cuando tocaron el tema de su gusto por los hombres más jóvenes (actualmente sale con el ex bailarín Bryan Tanaka).

No he tenido tantos, pero ha sido algo variado. Sólo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco santurrona, honestamente, comparada con otras en el medio

La relación de Thalía y Tommy

Contrario a lo que mencionó Mariah, al menos en lo que se ve en redes sociales, la relación entre Thalía y Tommy Mottola parece bastante relajada.

Apenas hace unos días la pareja disfrutó de unas vacaciones junto a sus hijos en Italia. Durante ese viaje la cantante se disfrazó de Spider-Man para divertir a sus hijos, algo que fue celebrado por Tommy.

La pareja también suele intercambiar divertidos comentarios a través de sus publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, Thalía publicó una imagen alabando la belleza de uno de los Avengers y Tommy bromeó al respecto.

Semanas antes, el empresario musical había publicado una fotografía muy sexy de su esposa, en la que posó sobre una motocicleta portando un top negro de cuero, adornado con flores, y un pequeño short, así como medias de red y botas que llegaban a lo alto de sus rodillas.

"Me quedo en casa esta noche", escribió el esposo de Thalía, quien además añadió los hashtags #hombreconsuerte, #bendecido y #mejoramiga.

La respuesta de Thalía no se hizo esperar y escribió a la publicación de su esposo: "Prepárate bebé, ajúa".

auc