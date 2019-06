María León rompe el silencio y revela si es verdad que es bisexual

REDACCIÓN 07/06/2019 07:45 p.m.

Después de tantos rumores, María León por fin rompe el silencio y habla de su supuesta bisexualidad. Anteriormente la ex vocalista de Playa Limbo confesó "mi crush es Beyoncé", lo que confundió a todos sus fans.

De acuerdo con El Diario, María León ha flechado los corazones de sus fans por su calidad vocal, su facilidad para bailar y al mismo tiempo deslumbrar con su sensualidad. Así que para dejar en claro las dudas de sus fans sobre sus preferencias sexuales, la cantante sostuvo sus declaraciones.

"Alguna vez en una entrevista dije ´mi crush es Beyoncé'", aceptó la esbelta actriz nacida en Zapopan, Jalisco, en declaraciones a TV Azteca.

"Yo me enamoro a partir de la admiración, y no es necesariamente que haya tenido un deseo sexual. Para mí es una mujer empoderada", explicó.

"Si a la gente le interesa saber no soy bisexual, pero no me ofende que me lo digan", aclaró.

María León encabezará el desfile del Orgullo Gay en la Ciudad de México, por lo que dice estar muy identificada con la comunidad LGBT.

En sus redes sociales la interprete de "Ven y piérdeme el respeto" tiene cautivos a miles de seguidores de todas las orientaciones sexuales, atraídos por sus sensuales fotos.

Ver esta publicación en Instagram Así nos la pasamos ayer en Corral Nuevo, Veracruz. Gracias por recibirme, me la pase increíble, bailamos mucho, cantamos y sobretodo nos dimos mucho amor #sinacá ?????? Espero regresar pronto con el #**************tour, siempre recuerden que son #Inquebrantables ????? Una publicación compartida de María León (@sargentoleon) el 18 May, 2019 a las 12:29 PDT

an

LEA TAMBIEN Celia Lora comparte foto muy tapadita de arriba pero sin nada debajo Sin miedo a la censura, Celia Lora se desnuda para sus fans en redes sociales

LEA TAMBIEN Emma Watson esta en México y disfruta de las playas en un sensual bikini blanco Como casi nunca se deja ver, Emma Watson se pasea en bikini por playas mexicanas