Los polémicos deseos de Margarita a Meade, AMLO y Anaya

REDACCIÓN 03/01/2018 02:52 p.m.

La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de año nuevo dirigido a los precandidatos del José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

En el mensaje, Zavala les desea salud, pero también que "dejen de tirar el dinero de los mexicanos".

La exprimera dama también escribió que con el dinero que gastan los partidos se podrían construir y equipar 150 hospitales para atender a 3 millones de mexicanos.

El mensaje no fue bien recibido por todos los usuarios de redes sociales quienes le escribieron diferentes críticas.

#TantitaVergüenza como la que no tuvo tu marido cuando su partido aceptó las prerrogativas y tu marido las gastó en lugar de construir hospitales? @Mzavalagc #TantitaMemoria

Tantita vergüenza seria retirarte de una contienda entendiendo que los mexicanos no te queremos como Presidenta, no hiciste nada cuando ABC, nunca renunciaron tu esposo y tu a los beneficios injustos que hasta ahora nos cuestan, no vengas con esa absurda moralidad