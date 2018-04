Día Mundial del Autismo

Marco Zozaya, niño sensación Facebook al defender a las vacunas

Un video que grabó el menor –admirador de Stephen Hawking– donde desmiente que las vacunas generen autismo, fue compartido por el actor Aston Kutcher

Redacción La Silla Rota 02/04/2018 08:25 p.m.

Él es el pequeño que se hizo viral al subir videos sobre el Autismo (FOTO TOMADA DE WEB)

Marco Arturo Puente Zozaya fue "trending topic" en Facebook con más de 6 millones de visitas a su video a favor de las vacunas.

Cuando el video de facebook del niño de sólo 12 años irrumpió en la vida de los grupos Antivacunación del mundo, para volverse viral, alguien se molestó y reportó su cuenta, ocasionando que Facebook se percatara de su edad y con ello estaba contra las normas de esa plataforma social, que establece a los usuarios una edad mínima de 13 años.

La acción fue en vano, el video ya se había compartido por el actor Asthon Kutcher...

"Todos los pedazos de evidencia que hay en el universo observable de que las vacunas causan autismo están en este fólder", dice en el video, de hace dos años. Y con una expresión de conmoción fingida, saca pedazos de papel en blanco de la carpeta. "No hay nada".

En 24 horas el nombre de Marco Arturo, figuraba en medios internacionales como "El País" de España y logró en segundos captar la atención de los cibernautas para compartir la importancia de las vacunas.

"Hice un video a favor de la vacunación ya que bastantes grupos de Estados Unidos piensan que las vacunas son la causa del autismo y deciden no vacunar a sus hijos. Esto es mentira y se ha probado varias veces pero no cambian de opinión. Entonces a mí se me ocurrió hacer el video a favor de la vacunación porque es algo bastante importante y uno de los inventos más importantes de la historia, ya que la vacunas han salvado millones y millones de vida".

"Cuando me compartió Ashton Kutcher, el actor, tuve una reacción eufórica. Entonces el video tenía 1 millón de reproducciones, ahora tiene 6.5 millones de reproducciones y ha sido compartido por 82 mil ocasiones".





LEA TAMBIEN ¿Cómo se detecta el Autismo en niños? Hoy se celebra Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pero en realidad los padres saben cómo identificar el Autismo





AJ