Marco Fabián y otros jugadores que no pasaron revisión médica

Este lunes se confirmó que el jugador mexicano Marco Fabián no logró solventar de buena forma los exámenes médicos, por lo que perdió la posibilidad de formar parte del Club Fenerbahce en Turquía y así mantenerse dentro del futbol europeo.

Pero el del exseleccionado nacional mexicano no ha sido el único caso de grandes figuras que no han logrado firmar con algún club por no poder superar la ronda de pruebas físicas y médicas. Por ello te presentamos el recuento de algunos de estos casos.

Cesáreo Victorino, todo un escándalo

El caso de Cesáreo Victorino fue todo un escándalo dentro del futbol mexicano, ya que luego de que Tecos logró vender al jugador a los Rayados de Monterrey, a un costo de 3 millones 750 mil dólares en el draft realizado en el año 2000 en de Acapulco, días después el club regio afirmó que el jugador no había logrado realizar de forma satisfactoria las pruebas físicas, por lo que rompería la compra. Rayados afirmó que el joven jugador contaba con una seria lesión en la columna vertebral, por lo que no le auguraban un buen desempeño dentro de la cancha. A la larga fue Cruz Azul quien adquirió la carta de Cesáreo y de inmediato lo prestó a Pchuca, club con el que el jugador logró títulos y reconocimiento.









Rubilio, no pudo emigrar a Grecia

El pasado mes de julio una de las nuevas figuras del futbol hondureño, Román Rubilio Castillo, de 26 añosd e edad, no logró superar los exámenes físicos con el club PAS Giannina del futbol griego, por lo que el equipo determinó no abrir la puerta para que el jugador pudiera enrolarse dentro del futbol europeo.

Raúl Tamudo, un movimiento lleno de llanto

El Club Espanyol atravesaba una fuerte crisis económica, por lo determinaron vender a una de sus grandes figuras del momento, Raúl Tamudo, quien entre lágrimas notorias viajó para ser contratado por el Celtic de Glasgow. Pero la mala fortuna llegó para el jugador al momento de no lograr superar la rutina física impuesta por los médicos del equipo, situación que obligó a los escoceses a cancelaron el fichaje debido a que la rodilla de Tamudo no estaba en óptimas condiciones. En 2001 este mismo jugador fue juzgado por haber llevado de forma ilegal a un amigo a realizar en su lugar el examen para obtener la licencia de conducir.

Gabriel Milito y el no de Real Madrid

El jugador argentino capturó la atención de varios directivos del cuadro merengue. Sin embargo, una tarde de 2003 el conjunto español le dijo no a la contratación de Gabriel Milito, debido a que éste no logró supera de buena forma los exámenes médicos. Real Madrid descartó la contratación del defensa central por el "riesgo" que entrañaba su rodilla derecha, operada en dos ocasiones. En aquella ocasión el director deportivo, Jorge Valdano, no quiso arriesgarse en la contratación del jugador procedente de Independiente de Avellaneda. Poco después, Milito logró enrolarse con Zaragoza y más tarde fue adquirido por Barcelona, donde logró demostrar su talento y la equivocación que había cometido Real Madrid.

Mónaco cerró puerta a Víctor Valdés

Luego de haber estado con Barcelona, en julio de 2014 el arquero español Víctor Valdés buscó una oportunidad con AS Mónaco de la Ligue 1 de Francia, con quien ya tenía un precontrato. Pero dicha contratación se vio frustrada debido a que el jugador no había logrado superar una lesión en el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, lo cual fue evidenciado durante las pruebas físicas realizadas por el club. Así, el arquero no superó el reconocimiento médico, por lo que el equipo francés lo dejo partir, para luego ser contratado por el Manchester United, equipo en el que no tuvo demasiada continuidad.

Martín Cáceres, un caso más en el futbol turco

El caso del uruguayo es uno de los más recientes. Luego de culminar su contrato con la Juventus, el Trabzonspor se interesó en su fichaje debido a que no suponía ningún costo para el club. El problema fue que los turcos no quedaron conformes con los resultados de las pruebas médicas y no se arriesgaron a contratarlo.

Wason Rentería, un caso en México

En la Liga MX también se recuerdan este tipo de casos. El protagonista fue Wason Rentería, quien estaba a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul. Sin embargo, la Máquina desistió de su fichaje debido a que el colombiano presentó un problema en los pulmones durante la revisión médica. Al final, el delantero se marchó al Santos de Brasil.

Rodrigo Caio, problemas en la rótula

En 2015, Caio era una de las grandes joyas de Brasil. Su capacidad para desempeñarse como volante de contención y defensa central, llamó rápidamente la atención de varios clubes importantes en el Viejo Continente, como Valencia FC. El conjunto había llegado a un acuerdo con el Sao Paulo, por 4 millones de dólares, pero decidió cancelar la operación tras los resultados de la revisión médica, que arrojó problemas en la rótula de la rodilla del jugador.

Steve Finnan

Luego de su etapa en Liverpool, el irlandés quiso probar suerte en el Espanyol pero las cosas no salieron como esperaba. Su futuro estaba en el Hull City, pero el cuerpo médico del club no aprobó su llegada y eso impidió su fichaje con los Tigres. El destino de Finnan fue el Portsmouth FC, donde puso punto final a su carrera.

Ruud Van Nistelrooy

Manchester United anunció su fichaje por 20 millones de dólares, pero advirtió que se produciría un retraso en su llegada debido a algunos problemas físicos. En efecto, el delantero holandés se lesionó en un amistoso y no fue hasta el año siguiente cuando llegó a las filas de los Red Devils, equipo con el que convirtió 148 goles.

