Quieren que Alejandro Fernández entre a rehabilitación tras su escándalo

Después del escándalo que protagonizó Alejandro Fernández en un avión, por estar en aparente estado de ebriedad; aseguran que Carlos de la Torre, representante del cantante, ha pedido información de manera personal en diferentes clínicas de rehabilitación, lo que sugiere las intenciones de internar al cantante para atender sus presuntas adicciones.

De acuerdo con Diario Basta, un trabajador de una de las clínicas declaró que De La Torre, asistió personalmente la tarde del martes para visitar las instalaciones; sin decir el nombre del paciente y se llevó documentación informativa sobre los programas de rehabilitación y fotos del lugar, junto con una revista de la sociedad civil sin fines de lucro Alcohólicos Anónimos, que sugirieron entregar al paciente que quiere superar la adicción y permanecer sobrio.

Alejandro Fernández de 47 años, se ha dejado ver públicamente de forma recurrente en estado de ebriedad e incluso en numerosas presentaciones ha salido en hombros de su staff de seguridad, ha protagonizado caídas, intentos de vómitos en pleno escenario por consumir bebidas alcohólicas y hasta en fiestas privadas su manera de beber lo ha llevado a causar incomodidad entre invitados y estelarizar actos vergonzosos como el que hizo recientemente en el vuelo comercial.

Estas son las fotos de otros de sus escándalos:

