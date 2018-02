"No es nuestro hijo", dicen padres de Marco a la PGJ capitalina

CASO MARCO ANTONIO

Luego de que la Procuraduría capitalina mostrara unos videos donde presuntamente se observa a Marco Antonio "deambular sin golpes", sus padres lo desconocieron

Los padres de Marco Antonio Sánchez, el joven que estuvo desaparecido durante cinco días luego de que fuera detenido por policías capitalinos, desconocieron a la persona que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) presentó en unos videos y afirmó que era el estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM.

El papá de Marco Antonio refirió que el pasado sábado, él y su esposa se reunieron con el subprocurador capitalino. En ese encuentro las autoridades les mostraron los videos, pero los papás rechazaron que el joven que aparece a cuadro sea su hijo.

"Es una barbaridad tremenda lo que están haciendo. Nos sentimos indignados (con el video), incluso su mamá luego luego dijo ´Señor subprocurador, yo no me chupo el dedo´, (...) Así le dijo textualmente: ´yo no acepto que sea mi hijo´", declaró el señor Marco Antonio Sánchez mediante un video publicado en Facebook.

Luego de que la Procuraduría capitalina mostrara unos videos donde presuntamente se observa a Marco Antonio "deambular sin golpes" cerca donde lo detuvo la patrulla el pasado 23 de enero en la delegación Azcapotzalco, organizaciones de derechos humanos señalaron que la presentación de esa información sin aviso a la familia del joven, busca "intensificar la criminalización de la víctima y defender a los policías".

"No se ve su rostro y no corresponde con las características de Marco Antonio. Expresamente (los padres) solicitaron al fiscal no seguir filtrando información a los medios de comunicación y notificar previamente a la familia y equipo jurídico antes de cualquier anuncio sobre el caso", indicó un comunicado de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Dos días después de que los padres conocieran los videos y le informaran al subprocurador y fiscal que lleva el caso, que esa persona no es Marco Antonio, la PGJ-CDMX mostró los videos en una conferencia de prensa.

"Sus padres solicitaron a la Procuraduría dejara de exhibir en medios de comunicación información sensible; sin embargo, pasando por alto las medidas cautelares emitidasde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la orden de un juez federal el Procurador nuevamente presentó información reservada, incurriendo en desacato al amparo federal", puntualizaron Redim y otras asociaciones.

Agregaron que la violación al amparo es constitutiva de responsabilidades, incluso de carácter penal al incumplir la suspensión concedida a favor de Marco Antonio por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia de Amparo 66/2018.

Desde la localización de Marco Antonio en el Estado de México, la Redim, asociación que brinda asesoría jurídica a la familia, ha denunciado una campaña de desprestigio y revictimización del joven por parte de la Procuraduría capitalina, así como una defensa y encubrimiento de los policías que lo detuvieron.

CDHDF se deslinda de versiones

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) se deslindó de versiones en las que se señala que este organismo pidió a la Procuraduría capitalina no compartir con la familia el expediente médico.

"La CDHDF considera absolutamente infundadas las diferentes versiones públicas difundidas, respecto a que este Organismo ha prohibido a la familia del adolescente agraviado, el acceso al expediente clínico".

El órgano de derechos humanos aclaró que el pasado 30 de enero, la CDHDF solicitó a la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJCDMX lo siguiente: "Se instruya al personal de esa Procuraduría General de Justicia capitalina que tiene a su cargo la investigación relacionada con el caso del menor de edad, para que se abstenga de difundir datos del menor de edad como nombre, edad, condición de salud, tratamiento médico o atención médica brindada relacionada con él y sus familiares".

Esta respuesta se da después de que la Redim exigiera a la Comisión se deslindara de esos señalamientos.

"Llamamos urgentemente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a deslindarse públicamente de los señalamientos realizados por el Procurador que aseguró atender indicaciones de esta entidad para impedir el acceso a la carpeta de investigación y expediente médico por "reservar datos personales" violando los derechos humanos de la víctima y su familia", indicó Redim.

La semana pasada, tanto la defensa legal como los padres de Marco Antonio denunciaron que el hospital donde está internado no facilitó el expediente médico a los abogados de la familia, y que las autoridades obstaculizan la investigación.

