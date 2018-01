EL HALLAZGO DEL JOVEN

¿Cómo terminó Marco Antonio así en unas horas?

La policía de Melchor Ocampo, Edomex, lo encontró golpeado y desorientado; sus padres lo identificaron y ahora se encuentra en un hospital psiquiátrico

El hallazgo del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores (Especial)

Tras ser localizado en un municipio mexiquense luego de estar desaparecido por cinco días, el joven estudiante Marco Antonio Sánchez Flores ha pasado varias horas entre chequeos médicos, desconcierto y el reencuentro con sus padres, mientras aún quedan interrogantes sobre qué pasó con él en la última semana.

El sábado, Marco Antonio estuvo detenido en un juzgado cívico de Tlalnepantla, Estado de México, por presentar comportamiento que ponía en peligro su vida, según la Policía Municipal.

Sin embargo, a las 22:25 horas, a pesar de ser menor de edad y no estar en buenas condiciones de salud, personal del juzgado lo dejó irse al no considerar que con su conducta no cometió falta administrativa alguna. Desde esta instancia, ya el día domingo, dieron aviso a las autoridades de la Ciudad de México que lo tuvieron bajo custodia, por lo que se activó la Alerta Amber para localizarlo.

A las 12:00 horas de ayer domingo, mientras se registraban manifestaciones para reclamar por la desaparición de Sánchez Flores, la Policía de Melchor Ocampo tuvo reporte de que un joven deambulaba en dicha alcaldía, por lo que emprendieron el protocolo Odisea hasta ubicar al adolescente.

A las 20:45 horas, luego de una jornada de reclamos que alcanzaron nivel internacional, los policías municipales encontraron al estudiante en bulevar Álamos, en Los Álamos 1, de ahí fue llevado a oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública, ubicadas a un costado del Palacio Municipal.

Después de las 21:00 horas, tanto el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, como el mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reportaron que tenían información e imágenes de que el Marco Antonio había sido localizado en territorio mexiquense.

A las 22:00 horas, el joven fue trasladado de Melchor Ocampo a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, de Tlalnepantla.

El alumno inscrito en la Preparatoria número 8 de la UNAM, donde ya se registra un paro de labores para exigir justicia, arribó a las 22:30 horas del domingo a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Tlalnepantla.

A las 2:20 horas de la madrugada de este lunes, el joven fue entregado a su padre, antes se le realizó una revisión y certificación médica. La diligencia habría terminado cerca de las 3:00 horas.

De acuerdo a información de Noticieros Televisa, Marco Antonio Sánchez fue llevado por sus familiares al hospital psiquiátrico infantil "Juan N. Navarro", localizado al sur de la Ciudad de México, donde se encuentra internado. La información ya fue confirmada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Esta es una de las fotos de Marco Antonio difundidas para su localización (Especial)

Por otra parte, mandos de la Policía de Melchor Ocampo afirmaron que Marco Antonio presenta una lesión en el rostro y está desorientado. Destacaron que no recuerda ni siquiera su nombre y carece de coordinación, según datos publicados por El Universal.

La mañana de este lunes, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera declaró que está claro que no se trató de un caso de desaparición forzada, pues se vio en las cámaras –dijo- que el joven deambulaba libre por las calles.

No puedo calificar el caso hasta que se den todas las declaraciones, sobre todo la de él, que nos diga cómo sucedieron las cosas, pero ahora no está en condiciones, recalcó.

Así fue encontrado el joven en el Estado de México (Especial)

Así fue la desaparición





De acuerdo a declaraciones de su amigo Roberto Bernardo, él y Marco Antonio caminaban el pasado 23 de enero enfrente de la estación El Rosario del Metrobús cuando el joven de 17 años se acercó a tomar una fotografía de un grafitti. Minutos después dos policías se acercaron y lo detuvieron con el argumento que alguien lo denunció de robo. Cuatro policías del sector Hormiga lo ingresaron a una patrulla y se lo llevaron.

El amigo avisó a su mamá, quien notificó a los padres de Marco Antonio. Desde ese momento comenzó su calvario. Sus familiares se dirigieron a la Agencia 40, donde supuestamente lo iban a llevar. Nadie les supo decir de su paradero.

Fue hasta el viernes que el caso ganó presencia en medios de comunicación y en redes sociales, lo cual llevó a manifestaciones y condenas de diversos organismos a nivel mundial.

La noche de ayer domingo, el joven fue localizado con vida en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México.

