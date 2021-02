Día 3 de Maradona en México y ya comenzaron los problemas

La llegada de Diego Armando Maradona para dirigir a Dorados de Sinaloa fue un suceso inesperado para el futbol mexicano que ha dado mucho de qué hablar. Como se sabe, la polémica sigue al argentino, y en su llegada a México no fue la excepción.

En pocos días ya comenzaron los problemas para El ‘Pelusa’, algo que no tiene muy contentos a los aficionados mexicanos, pues ya atacó a un periodista, aventó a un fan y no tiene casa, ya que al lugar a donde se mudaría, le negaron la entrada porque no lo quieren de vecino.

Maradona agrede a camarógrafo:

De acuerdo a los medios que asistieron al aeropuerto para obtener las primeras palabras del nuevo técnico de Dorados, Maradona tuvo su primer roce con un integrante de la prensa.

A su arribo al aeropuerto de la capital sinaloense, el “Pelusa” trataba de abrirse paso entre micrófonos y cámaras y ante el constante contacto, se molestó con uno de ellos, y lo tomó del cuello.

El feo gesto de Maradona con un fan

Durante sus primeros minutos en Sinaloa, el argentino se mostró prepotente no solo con la prensa, también con los aficionados. En redes sociales circula un video en donde se le ve empujando a un fan que intentaba tomarse una fotografía con él. Esto ha molestado a varios usuarios en redes sociales.

Con aires de grandeza, llega a Sinaloa Diego Armando Maradona, y avienta a un fan tras su llegada al aeropuerto internacional de #Culiacán. pic.twitter.com/bsUJfgaKnr — Fernando Canales F (@FerCanalesF) 10 de septiembre de 2018

Vecinos bloquean entrada a la mudanza de Maradona

De acuerdo a diferentes medios, los vecinos del exclusivo barrio privado en donde piensa residir El ‘Pelusa’, le negaron el acceso a los camiones que transportaban los muebles para la mudanza a su casa, porque temen que el astro argentino rompa con la tranquilidad de la zona.

El único requisito que había pedido el ídolo argentino era que su casa tuviera las mismas comodidades que las que tenía en Dubai. El fraccionamiento La Primavera es una de las mejores zonas del norte del país.

¿Cuánto ganará Maradona por dirigir a Dorados de Sinaloa?

La zona es tan exclusiva que tiene un propio Consejo Administrativo que se encarga de aceptar o vetar a los futuros residentes.

La Primavera posee viviendas que alcanzan valores de más de 520 mil dólates, y para ingresar se debe completar un formulario y entregarlo al Consejo.

Entrevista que genera dudas

En el arribo de Maradona, otorgó algunas entrevistas en el hotel donde se hospeda. Sin embargo, el argentino generó dudas al responder las preguntas formuladas de una manera un tanto lenta e imprecisa.

