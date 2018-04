VIOLENCIA DE GÉNERO

Mara Polet, el atroz feminicidio que conmocionó Ecatepec

Amante del deporte, la mujer de 33 años era madre de un niño de dos años y propietaria del bar "Frida La Suavecita"

Mara Polet Ruiz Solano salió de su casa la noche el pasado 20 de abril, pues se vería con "unas personas" en las inmediaciones de la Estación Olímpica de la Línea B, en Ecatepec, Estado De México, pero nunca regresó.

La mujer de 33 años era madre de un niño de dos años y propietaria del bar "Frida La Suavecita", ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez.

También le gustaba el deporte, incluso aquel viernes vestía ropa deportiva: un pantalón negro y rosa con estampados de Mickey Mouse, así como un suéter blanco.

Tras la desaparición de Mara Polet, su familia acudió ante las autoridades para que les ayudaran a encontrarla.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lanzó un boletín de urgencia por su desaparición.

En dicho boletín detallan las señas particulares de Mara Polet: un lunar a la altura del labio, un tatuaje de pluma con la frase "siempre para ti hermana" en la pantorrilla derecha y cuatro más en la espalda, un delfín, rosas, mariposas y un moño.

Cinco días pasaron hasta que el cuerpo de Ruiz Solano fue encontrado sin vida, dentro de una zanja de una planta de bombeo en Las Américas, en Ecatepec.

El cuerpo fue identificado por los familiares debido a los tatuajes que tenía, así como el pantalón de Mickey Mouse que portaba el día de su desaparición.

Al momento del hallazgo la mujer estaba afeitada, y el cuerpo tenía golpes.

Mara Polet habría fallecido por asfixia; autoridades no identificaron ningún tipo de agresión sexual.

Las primeras investigaciones sobre el caso arrojan que el posible responsable del asesinato de Mara Polet sea su expareja.

Aunque no se ha precisado la identidad del sospechoso, se sabe que tiene antecedentes penales.

Numeralía

La violencia sigue siendo la pesadilla de las mujeres en el Estado de México, pese a la implementación de la alerta de género en julio del 2015.

Desde dicho año, al menos 197 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la entidad mexiquense.

Los casos han ido en aumento en los últimos tres años: en 2015 se registraron 59 feminicidios, al igual que en 2016, mientras que el año pasado hubo 69 feminicidios y 11 en el primer bimestre del 2018.

Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A los delitos habría que sumarle la impunidad, la cual, ante estos crímenes, sigue siendo un constante en el Estado de México, la capital del feminicidio en México.

En ese mismo lapso, de 2015 a la fecha, sólo aparecen siete personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio en la página web de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Por su parte el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aseguró que en su administración, terminada el 15 de septiembre del año pasado, se sentenciaron a 95 feminicidas.

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sólo en 2016 ocurrieron 263 feminicidios en el Estado de México, sin contar los demás cinco años de la administración de Ávila Villegas.

Las organizaciones no gubernamentales han denunciado que las autoridades no catalogan como feminicidio todos los casos de asesinatos de mujeres que tienen la característica para ser considerados como tal, por ello las cifras de las ONG y el gobierno sobre dicho delito no coinciden.

