Revelan que la esposa de Alex Ibarra le fue infiel con el futbolista Jérémy Ménez

Tras ocho años de matrimonio, el actor Alejandro Ibarra se separó de su esposa Mar Villa, al descubrir que le fue infiel con el futbolista Jérémy Ménez, del Club América.

De acuerdo con TVNotas, un amigo del actor contó a la revista que, desde hace dos meses, la pareja atravesaba por una etapa difícil porque el actor de 45 años se enteró que su esposa de 31 años, se había acostado con el futbolista, quien tiene su misma edad.

Hubo un engaño por parte de Mar, le puso el cuerno hace un par de meses y él se enteró; obvio, al principio ella lo negó, pero ya con pruebas en mano, ni cómo negarlo. Alex está destruido, en verdad la amaba demasiado, le dio todo, siempre la procuró, y que ella le pagara con esto le dolió mucho, contó el amigo.

De acuerdo con su versión, todo habría ocurrido durante las vacaciones de Semana Santa, cuando Alex "por trabajo (estaba grabando la novela Educando a Nina), no pudo irse de vacaciones con ella y los niños a Acapulco. De hecho, primero se fueron los pequeños solos con la abuela de Mar y después ella los alcanzó".

Dijo que todo habría comenzado en un centro nocturno de Acapulco, donde Mar acompañada por sus amigas, "conoció a otras chavas y otros chicos, y entre trago y trago se encamó con uno de ellos, que resultó ser el futbolista Jérémy Ménez, del club América; y ¡le fue infiel a Alex!".

Sin embargo, el actor se enteró hasta después de la infidelidad de Mar Villa, tras recibir la llamada de la novia de Ménez.

Resultó que el futbolista tenía novia, y como lo cachó, ésta le llamó a Alex para decirle que controlara a su mujer y le dijera que no se metiera con hombres que ya estaban comprometidos, narró el amigo de Ibarra.

Explicó que, al principio, el actor se mostró incrédulo, por lo que decidió preguntar a su esposa lo que había ocurrido, sin embargo, ella lo negó. "Le dijo que sí se había ido de antro, pero que no había pasado nada, y cambió todo para hacerse la víctima.

Así que Alex le creyó y le dijo a la chava que a lo mejor se estaba equivocando".

Pero la novia de Jérémy insistió, y le envió las pruebas al actor, "le mandó pantallazos de una conversación que le encontró al futbolista, donde Mar le decía que le había encantado cómo se la había cog$%&. Y en otro mensaje descubrieron que no sólo se vieron en Acapulco, sino también en la Ciudad de México, donde ella le ponía: ´deja duermo a los niños y voy a verte', y horas después le decía: ´me encanta cómo me lo haces, me haces sentir única'".

Con pruebas en mano, Alex le reclamó a su esposa y le dijo que "cómo era posible que jugara así, pues la amaba como a ninguna otra; ella no lo pudo negar, le pidió perdón y le dijo que no era un romance, que sólo fueron encuentros esporádicos, que era una tonta, que se dejó llevar por las amigas, que la perdonara".

La fuente de TVNotas señaló que el actor no pudo perdonarla, y que desde ese día pasa las noches en otro lado, "pues el dolor de la traición es lo que Alex no puede superar. Incluso, ya casi no está en su casa y se refugia en Tepoztlán, donde tiene una cabañita", agregó.

