Crean línea de maquillaje de "Game of Thrones", te fascinarán las brochas de espada

REDACCIÓN 12/04/2019 03:43 p.m.

La fiebre por "Game of Thrones" ha alcanzado niveles exorbitantes y como esta a punto de terminar esta exitosa serie de HBO, han lanzado bastantes souvenirs para los fans de hueso colorado y el más esperado es una línea de maquillaje inspirada en GOT, para lucir como toda una Lannister, Stark o Targaryen.

De acuerdo con Forbes, la ingeniosa colección de maquillaje "For the Thrones", inspirada en "Game of Thrones" de Urban Decay, tiene réplicas del Trono de Hierro hasta brochas en forma de espadas.

La compañía de cosméticos decidió sacar esta edición limitada ante el esperado, pero lastimoso, final de una de las series más vistas de la televisión. Y tal como el primer capítulo de la octava temporada, la colección saldrá a la venta el próximo 14 de abril.

Cada uno de los artículos de la colección está inspirada en pasajes o personajes de GOT. La colección está conformada por sombras para ojos en 20 tonos distintos que hacen referencia a regiones como Frozen North, The Sight, King´s Landing y Dothraki, entre otras. La amplía gama de colores va de lo frío a lo cálido, o mejor dicho, del hielo al fuego.

Pero eso no es todo. Además, un trono de hierro plegable, con iIluminadores llamados ´Madre de dragones´, inspirados en los tres dragones: Rhaegal, Viserion y Drogon, van incluidos.

Por su parte, los lápices para ojos 27/4, a prueba de agua representan a las diferentes familias de la serie. Todos tienen un tono metálico que alude al ansiado Trono de Hierro. Y por último, un lápiz inspirado en el Rey de la Noche.

Los detalles de las brochas son únicos; cada una tiene la forma de las espadas de Jon Snow y Arya Stark. Por su parte, los labiales tienen el nombre de ´Dracarys´, palabra que en idioma Valyrio se utiliza para llamar a los dragones al ataque.

Además de lo anterior, la colección podrá guardarse en un estuche especial que también estará a la venta. Toda esta línea de cosméticos podrá ser la colección perfecta para un verdadero fan.

El domingo 14 de abril será una fecha muy deseada para los amantes de GOT con el estreno de la última temporada. Pero también se convertirá en la llegada de la colección de cosméticos de Urban Decay. Una colección sin precedentes.

an

LEA TAMBIEN Celia Lora llegará con toda su sensualidad a "Acapulco Shore 6", ¿desbancará a Manelyk González? Revelaron que la sexta temporada de "Acapulco Shore" tiene reservadas grandes sorpresas, una de ellas es la participación de la polémica Celia Lora