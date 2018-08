Estoy gozando dar golpes a Bartlett: Manuel Clouthier

REDACCIÓN 01/08/2018 09:13 a.m.

Manuel Clouthier, diputado estatal independiente en Sinaloa aseguró que ha "gozado" lanzar una serie de mensajes en Twitter contra el nombramiento de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien ha calificado con distintos apodos.

En entrevista para Radio Fórmula, el hermano de Tatiana Clouthier aseguró que no está de acuerdo con su nombramiento pues Bartlett es la antítesis de los valores democráticos y que su designación es una ofensa para su familia.

Estoy gozando en echar chingadazos a Bartlett, una de cal por las que van de arena. Mi padre fue víctima de la represión de Bartlett cuando era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que su hermana "tiene los tamaños de decir lo que no le gusta, no me la pasen por chaira".

En días pasados, el político ha criticado en sus redes sociales la decisión de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo:

Definición de chairo: personaje que defiende lo indefendible cuando nombran a un viejo decrépito con antecedentes de mapache! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 30 de julio de 2018

Todas las acciones y omisiones de un gobernante mandan un mensaje al pueblo y a grupos de poder. Que mensaje quizo mandar AMLO con la propuesta de Barlett y a quien??? — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 31 de julio de 2018

"El que se roba los votos se roba la lana", decía Maquio mi padre! Barlett se robó los votos en 1988..: — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 31 de julio de 2018

Mensaje de AMLO con propuesta de Barlett: " tengo los huevos morenos, pero a veces se me ponen verde, blanco y colorado"!!! Y que!!! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 31 de julio de 2018

El Barlett de AMLO es el mismo que como SEGOB mandaba reprimir las empresas de mi padre Maquio e invadía las tierras agrícolas de su campo, lo difamaba atraves de pasquines del PLM y se robó la elección de 1988 — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 31 de julio de 2018

Pregunta: quien dijo, perdonen a Bartlett porque él les va perdonar las cuentas que deban a CFE! Borrón y cuenta nueva!!! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) 31 de julio de 2018

