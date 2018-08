Bartlett, después de estar en contra, ahora apoya reforma energética

REDACCIÓN 01/08/2018 08:21 p.m.

Manuel Bartlett, próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acérrimo crítico de la reforma energética desde su aprobación en 2012, ahora afirmó que la iniciativa impulsada por Enrique Peña nieto, sí funciona.

"Yo estuve en contra de la Reforma Energética y aquí en la Tribuna, pero la Reforma Energética está funcionando", afirmó el senador Bartlett.

Apenas hace unos días fue defendido por el vitrual presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su postura en favor de que el Estado mexicano conserve la rectoría en temas energéticos.

Incluso, en 2014, Manuel Bartlett y un grupo de senadores se ampararon contra la reforma energética.

Ayer, al justificar su nombramiento al frente de la CFE, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el poblano ha defendido al sector energético desde hace 15 años y se opuso a la reforma energética desde su creación.

También, tras su Bartlett prometió también que se guiarán con las reglas del libre mercado, todo enfocado para rescatar a la CFE de su actual crisis económica.

"Vamos a hacer que la Comisión compita, ¿de qué se trata una reforma? que haya competencia y cómo va a competir si la están matando", señaló en entrevista para el periódico Reforma.

También destacó que se revisarán las tarifas de electricidad para hacer a la CFE más competitiva, pero, al mismo tiempo se buscarán "tarifas sociales" para los ciudadanos y para las empresas, aunque no dio detalles de cómo lo logrará.

El político poblano se dijo "absolutamente" capacitado para encabezar la CFE aunque su perfil es más político que empresarial.

Cambios de opinión de Bartlett sobre la Reforma Energética

A finales de 2001, el entonces presidente Vicente Fox envió al Congreso una propuesta de reforma energética, que se centró en el sector eléctrico; lo que proponía era la apertura a la iniciativa privada sin desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Como senador priista, Bartlett se alió con una parte del PRD para frenarla.





En 2013, las imágenes del entonces senador Bartlett como acompañante de AMLO sobre Paseo de la Reforma en el movimiento por la defensa del petróleo fueron recurrentes, ambos se oponían a la reforma, misma que consiste en la participación de la iniciativa privada en contratos de utilidad compartida en los sectores de exploración y extracción de petróleo y gas así como en refinación, transporte y almacenamiento.

Ahora Bartlett dijo que ya no está en contra de la reforma, aunque no respondió qué fue lo que lo hizo que cambiara de opinión. Para el próximo director de la CFE, el problema de la paraestatal, y cuyas pérdidas aumentaron 75 veces en el segundo trimestre del año, es que no se le deja competir.

¿Cómo nació el amiguismo entre un AMLO y Bartlett?

Esta designación tiene su origen en una coincidencia ideológica entre AMLO y el criticado futuro director de la CFE: el nacionalismo en el sector energético.

"El licenciado Bartlett desde hace muchos años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional. Por eso decidí proponerlo para ser el director de CFE... Se debe tomar en cuenta que él ya fue secretario de Gobernación, fue secretario de Educación Pública y ha estado defendiendo a la industria eléctrica, cuando menos, desde hace unos 15 años" declaró Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, en la designación del próximo directos de la CFE.

Manuel Bartlett se convirtió en una figura cercana a López Obrador desde hace ya varios años.







iarb