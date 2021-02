Liberan y reaprehenden a mandos de Amozoc vinculados a asesinato de policías

PUEBLA (La Silla Rota).- Por inconsistencias en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), un juez de control decidió no vincularlos a proceso por los delitos de cohecho, espionaje contra las instituciones de seguridad pública y portación de arma de fuego sin licencia a Javier R. y Alfredo C., ex comisario y comandante de la Policía Municipal de Amozoc.

Fueron libres por unos minutos en la Casa de Justicia de Puebla, pero antes de que pisaran la calle, reaprendidos por los delitos de homicidio, conspiración y delitos contra la administración de justicia.

La audiencia inició con 10 horas de atraso y se desarrolló a lo largo de la madrugada de este sábado.

Los abogados de los ex funcionarios presentaron pruebas y demostraron que ambos no fueron detenidos en el tiempo y forma que la Fiscalía General del Estado sostuvo en la primera audiencia realizada el lunes pasado.

Cuatro testimonios evidenciaron que Alfredo C. estuvo en el lugar donde los seis policías municipales de Amozoc fueron ejecutados el 15 de junio, es decir, en el Carril de San Cristóbal y no en las inmediaciones de la calle Reforma de la colonia Signoret como acusaron los ministeriales, quienes no pudieron probar su dicho como lo obliga el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Al término de la audiencias, Javier y a Alfredo fueron exonerados por los delitos de cohecho, espionaje contra las instituciones de seguridad pública, y portación de arma de fuego sin licencia. Sin embargo, Policía Ministerial ya los esperaba para cumplir órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, luego de que fueron detenidos tras la ejecución de seis municipales de Amozoc, quienes un día antes de su muerte habían denunciado ante la Contraloría Municipal los excesos del comandante de la corporación.

En la audiencia previa, el agente del Ministerio Público advirtió la existencia de dos carpetas de investigación más por otros delitos -1941/2018/TEPEACA y 1945/2018/TEPEACA- contra los mandos de Amozoc.