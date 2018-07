¡Tienes que probarlo! Manda un emoji a Netflix y recibirás una recomendación

Los emojis se han convertido en la nueva manera de comunicar emociones, desde el uso del viejo MSN de Hotmail o los SMS y la llegada de WhatsApp; ahora se suma la plataforma streaming Netflix, quien lanzó una peculiar función para recomendar películas o series de acuerdo al estado de ánimo del emoji que manden.

De acuerdo con Excélsior, la función, la lanzó Netflix tomando en cuenta que hace unos días se celebró el Día del Emoji (17 de julio).

Lo único que tienes que hacer para activar "Recomoji" es mandarle a la página oficial de Netflix de Facebook un mensaje con un emoji y automáticamente te responderán con un título sugerido.

We took "What Are You In The Mood To Watch?" a little too seriously. Try it now: https://t.co/PFvjwfRl0W pic.twitter.com/upBY46TEI9