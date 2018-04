Manchester City es campeón de Premiere League

REDACCIÓN 15/04/2018 04:45 p.m.

Este domingo el Manchester City, del técnico español Josep Guardiola, se coronó a falta de cuatro jornadas, luego de que su único perseguidor, Manchester United perdiera su partido 0-1 ante West Bromwich como local.

Luego de haber ganado su partido el sábado contra el Tottenham 1-2, a los "Blues" sólo les quedaba esperar el resultado del United, que sorprendentemente cayó contra el último lugar de la Liga con tan solo tres victorias.

El conjunto de "Pep" fue el más goleador de la temporada con 93 anotaciones, así como el equipo que recibiera menos goles con tan solo 25 permitidos.

Con la conquista del título, Manchester City se convierte en el tercer equipo de la Premier en lograrlo con cuatro jornadas de anticipación, antes lo logró Manchester United y Everton.

Thank you @mancity. Thanks to the fans for their unconditional support. And thanks to the squad and coaching staff, who've made this @premierleague title run a fantastic experience.#mancity #mcfc #wearecity pic.twitter.com/oXRRx6k2Uk