Mancera responde sí al Frente... pero si es al Senado

Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, dijo que aceptaría la invitación de sumarse a la coalición "Por México al Frente" si es al Senado y si es una vía para cambiar el régimen del gobierno del país.

"El comunicado que ha lanzado el Frente confirma algo que me interesa: el gobierno de coalición. Solamente ese es el proyecto que me interesa", señaló Mancera en conferencia de prensa.

Detalló que está dispuesto a conversar con los dirigentes del Frente porque sabe que esta decisión debe ser tomada por las tres fuerzas políticas que lo conforman.

“El planteamiento que he escuchado, digamos de viva voz, es que construyamos algo desde el poder legislativo para consolidar el gobierno de coalición. Eso me entusiasma porque es un reto, porque tienes que hablar con todas las fuerzas políticas, se tienen que construir puentes, con todos, no excluyo a nadie”, puntualizó.

Adelantó que en el caso de que los tres dirigentes acepten la invitación, tendrá que tomar una decisión importante al concluir febrero.

"En este momento en lo que estamos enfocados es en la verificación después del sismo", respondió Mancera Espinosa ante el cuestionamiento del día de su renuncia.

Asimismo, aclaró que iría solo al Senado y no en conjunto con su exsecretario de Desarrollo Social, Salomón Chertorivski, como se ha rumorado.

