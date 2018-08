Pese a críticas, Mancera será coordinador del PRD en Senado

REDACCIÓN 15/08/2018 03:40 p.m.

La dirigencia nacional del PRD oficializó que el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, será el próximo coordinador de su bancada de 8 senadores en la Cámara Alta, a pesar de que fue designado por el PAN como legislador plurinominal. El vicecoordinador de los legisladores del Sol Azteca será el mexiquense Juan Zepeda.

Manuel Granados, líder nacional perredista, informó que previo a su elección como coordinador legislativo, Mancera Espinosa entregó a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) un oficio donde manifiesta su decisión de sumarse a la bancada.

Sin embargo, la designación generó molestia, como fue el caso de la senadora Angélica de la Peña, quien lo señaló como uno de los responsables de la debacle electoral de su partido.

"En lo personal no me simpatiza. Lo tengo que decir claramente, tiene gran responsabilidad en el hecho de que hayamos perdido la Ciudad de México, eso no lo podemos ocultar. Vivimos aquí en la ciudad, sabemos el tipo de problemas que enfrentamos antes y después del temblor y yo creo que tiene alguna situación que no es posible ocultar", puntualizó.

"Perdimos por un mal gobierno, punto. Y lamento muchísimo que los costos los haya tenido que sopesar nuestra compañera Alejandra Barrales", expresó la perredista en la sede senatorial.

En contraste, el diputado federal Jesús Zambrano defendió la elección de Mancera como coordinador parlamentario, y dijo que se debe reconocer su trabajo en su justa dimensión.

"Mancera fue nuestro jefe de Gobierno, postulado por el PRD en su momento como parte de un acuerdo en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. Mancera entró en la lista nacional del PAN, como Xóchitl Gálvez, panista, entró como primer lugar en la lista nacional del PRD, entonces no hay que ver nada raro", refirió.

LA PRÓXIMA AGENDA

Mancera dijo que coordinará un "grupo compacto, fuerte, responsable, que va a privilegiar el dialogo con las demás fuerzas políticas".

Adelantó que su agenda legislativa se concentrará en reformas para establecer los gobiernos de coalición; revocación de mandato para presidente de la República, gobernadores y alcaldes; regulación para eliminar el fuero constitucional, ampliar la extinción de dominio a otros delitos y concretar la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, así como la aprobación de un Código Penal Único.

Con información de MVS y Notimex.

