PERO AÚN NO DECIDE

Dice Mancera que no está impedido de ir al Senado

Miguel Ángel Mancera, dijo que no existe impedimento jurídico que le prohíba ir por un lugar, vía plurinominal, en el Senado de la República

REDACCIÓN 15/02/2018 09:52 a.m.

Miguel Ángel Mancera, iría por un lugar en el Senado. (Foto tomada de la web).

Dispuesto a no desaparecer de la escena política, Miguel Ángel Mancera aceptó que, de haber una propuesta por la vía plurinominal, no descartaría la idea de convertirse en senador.

El Jefe de Gobierno explicó que desde su punto de vista como jurista no está impedido para ello. Aceptó que le gustaría participar en un proyecto nacional pero necesitaría escuchar algún planteamiento concreto de la coalición Por México al Frente. De esa forma, dejaría el gobierno de la Ciudad de México y así buscar una curul en la Cámara alta.

"Desde mi punto de vista jurídico sí puedo ir al Senado por lista plurinominal; no lo impide la ley. Hoy, no hay nada concreto, ningún planteamiento, que me lleve a tomar la decisión de dejar el gobierno. A mí me interesa el proyecto de gobiernos de coalición, no el cargo", apuntó.





Y añadió: "No es ir a un cargo, no es simplemente la posición, es un tema de proyecto a mí lo que me interesa es el tema de gobierno de coalición de entrada tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas, en cuanto me reúna con todos, y tome una decisión lo informaré a los ciudadanos".

