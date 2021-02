Aumenta muertes de manatíes en Tabasco; desconocen causas

VILLAHERMOSA, Tabasco.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aún carece de resultados que determinen las causas de la mortandad de decenas de manatíes registrados en una zona de lagunas de la Reserva de la Biosfera “Pantanos de Centla”.

Hasta el 7 de julio, la PROFEPA había contabilizado 15 manatíes muertos, por lo que inició tareas para la atención de esta contingencia.

Se conformó un grupo interinstitucional de trabajo para investigar las causas de la muerte de los sirénidos, integrado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Este miércoles se sumaron especialistas de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C. (AZCARM), así como de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Salud del estado deLa dependencia, en comunicado, descartó diversas hipótesis como posibles causas de la muerte de los manatíes, como desnutrición por falta de alimento, ni por ingestión de microalgas ni por colisión con embarcaciones.Y que latendrá disponibles la semana próxima los resultados de los análisis de agua tomados desde el pasado viernes y concluidos esta semana.Como resultado de la reunión de trabajo, los especialistas de los Parques YUMKA, XCARET y Delphinus destacaron el interés para dar seguimiento de la evolución del ejemplar vivo que se tiene en observación en la Estación de Tres Brazos, Centla, de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla.

También, apoyarán en su atención veterinaria, y se comprometieron a sumarse a la realización de toma de muestras y necropsias de los cadáveres de ejemplares frescos que se pudiesen encontrar en próximos días.Para facilitar las labores de atención de la contingencia, latrasladó una casa rodante a la zona de Bitzales, para el establecimiento de un campamento que apoye la reacción inmediata de los especialistas, en caso de alguna incidencia con manatíes o cualquier ejemplar de la vida silvestre que se registre en esa zona.Además, la Secretaría de Salud estará atenta a brindar, de ser requerida, la atención médica a los pobladores en la clínica de la localidad, y realizarán recorridos en la zona a través de sus brigadas epidemiológicas.Este día los especialistas se trasladaron a la Estación de Tres Brazos para hacer una revisión del ejemplar confinado, el cual se volvió a hidratar y se le tomaron nuevamente muestras sanguíneas para su análisis en laboratorio.

La Profepa indicó que se realizarán recorridos de vigilancia por los afluentes del Rio Bitzal, para monitorear las poblaciones de los sirénidos presentes en la zona, y tratar de localizar manatíes afectados que requieran atención médico-veterinaria o cadáveres de ejemplares frescos, a los que se le pueda practicar necropsia para tener mayor certidumbre sobre las causas de los decesos.

También se tomarán muestras de los cadáveres de otras especies de vida silvestre o domésticos que se localicen en los cauces y que pudiesen estar vinculados a los decesos de los manatíes.

La hipótesis relativa a muerte causada por microalgas y cianobacterias, la cual se considera no concluyente, ya que este fenómeno ocurre generalmente en zonas marinas, no teniendo referentes en la zona; además que no se han observado cambios de coloración en el agua y tampoco se ha notado la aparición de otras especies afectadas, ya que hasta el momento solo se tiene la presunción de la incidencia en el pez diablo o armado.

También se desechó la hipótesis de la falta de alimento y desnutrición, como causa de las muertes del ejemplar, toda vez que se resalta que hasta el momento solo hay un sitio en donde se han ubicado animales con bajo peso y se nota la disminución de la presencia de la vegetación, como es la Laguna de las Ilusiones, sitio en donde las autoridades han implementado la colocación de un comedero.Por último, se descarta como hipótesis la posible colisión con embarcaciones, toda vez que en la zona se localizan embarcaciones pequeñas, ligeras (de fibra de vidrio), con motores de baja potencia (menor a 60 caballos), que los cadáveres localizados no coinciden en la misma sección del Rio Bitzales y que hasta el momento no se ha observado ninguna contusión en los cadáveres localizados.

icp