"I Still Have Faith in You"

"Mamma Mia!", ABBA anuncia su regreso después de 35 años

El grupo ochentero ABBA anunció en Instagram el lanzamiento de dos nuevas canciones para este 2018

REDACCIÓN 27/04/2018 02:06 p.m.

El grupo ABBA prepara una gira con hologramas y una secuela de su famoso musical "Mamma Mia!" (FOTO TOMADA DE WEB)

A través de un mensaje en Instagram, los cuatro miembros de ABBA anunciaron su regreso después de 35 años, los integrantes se reunieron en un estudio y, sorpresa, grabaron dos nuevas canciones: "Fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo nos hubiéramos tomado unas vacaciones cortas. ¡Una experiencia extremadamente gozosa!".

De acuerdo con El País, el grupo sueco, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid «Frida» Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, decidieron reunirse después de 35 años separados para hacer música dirigida a las nuevas generaciones.

Yeah!! The weekend is here! ?????? Una publicación compartida de @ abbaofficial el 9 Mar, 2018 a las 1:02 PST

La agrupación se separó en 1982; saltando a la fama en 1974 tras ganar el Festival de Eurovisión con el tema Waterloo, vendiendo en ese año más de 400 millones de discos.

Happy Friday! ?? Una publicación compartida de @ abbaofficial el 13 Abr, 2018 a las 2:13 PDT

La decisión de lanzarnos al excitante proyecto de la gira con avatares ha tenido una consecuencia inesperada. Todos sentimos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y ha sido como si el tiempo se hubiera parado y solo nos hubiéramos ido a unas pequeñas vacaciones. ¡Ha sido una experiencia extremadamente feliz!, explica un comunicado.

?? #abbaofficial #abba Una publicación compartida de @ abbaofficial el 27 Abr, 2018 a las 4:11 PDT

También informaron que la nueva canción llamada "I Still Have Faith in You", se podrá escuchar por primera vez en un especial que será transmitido por la cadena BBC en diciembre.

Este reencuentro de ABBA, estuvo a cargo del productor y creador de la franquicia musical "Idols Simon Fuller", quien también es el responsable del sonido remasterizado del grupo sueco, los nuevos temas tendrán "técnicas digitales y realidad virtual". Ahora sólo resta esperar el lanzamiento y quizá hasta una gira mundial.

ABBA convirtió en un éxito el sencillo, "Mamma Mia", que en 2008 tuvo una adaptación al cine y en julio de este año será el estreno en la pantalla grande la segunda entrega.

