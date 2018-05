DÍA DE LAS MADRES

"Las mamás de Toluca exigimos protección", demandan en marcha

Un grupo de mujeres de la sociedad civil se manifestaron este día para clamar justicia por la muerte de la estudiante Areli Lizbeth Salazar Segura

AMÉRICA MUÑOZ 10/05/2018 03:31 p.m.

A la protesta no acudieron autoridades de la institución y se congregaron muy pocos universitarios, quienes lamentaron la indiferencia del resto de la comunidad universitaria (Fotos: América Muñoz)

TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- Con pancartas que decían "Las mamás de Toluca exigimos protección", un grupo de mujeres de la sociedad civil se manifestaron este día para clamar justicia por la muerte de Areli Lizbeth Salazar Segura, estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue encontrada sin vida en el parque Sierra Morelos.

A la convocatoria hecha por Fermín Carreño, coordinador del Centro de Estudios Sustentables de la UAEM, no acudieron autoridades de la institución y se congregaron muy pocos universitarios, quienes lamentaron la indiferencia del resto de la comunidad universitaria.

"Nos duele la indolencia. Ya basta", expresó Iván Vázquez, egresado de la Facultad de quien dijo que es inconcebible que el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, académicos y sus compañeros no le den seriedad al tema de los feminicidios que ya alcanzó a la capital mexiquense.

Indignado por la apatía de gran parte de la sociedad toluqueña , manifestó: "No es posible que asumamos que si no me llega, no me afecta".

En ese mismo sentido, se pronunció Lucía, estudiante de la Facultad de Lenguas, quien comentó:«luego nos quejamos pero si no nos toca cerca lo dejamos».

Se dijo sorprendida pero sobre todo enojada de observar que la «juventud toluqueña está apagada, está muerta en vida...realmente no reacciona a lo que está sucediendo en nuestra ciudad y nuestro Estado».

Esa fue la tónica de la macha de los pocos congregantes en su mayoría amas de casa, que dijeron que preferieron salir a marchar para exigir justicia por las muertes violentas contra mujeres y jovencitas estudiantes, que quedarse en sus hogares a festejar.

"No podemos seguir escuchando y viendo a través de los medios que nos matan a nuestras jovencitas; en Toluca ni una más", gritaban al unísono los manifestantes mientras avanzaban del Monumento al Maestro, ubicado en la avenida General Venustiano Carranza hacia Palacio de Gobierno.

Con voz desesperada e inútilmente pedían a los ciudadanos, quienes observaban al poco contigente, se sumaran y alzaran la voz contra las autoridades para exigir seguridad y justicia.

"Como madre, abuela, tía...pido protección para mi hija, nieta, sobrina...demandamos solución", exclamó otra más de las manifestantes.

Fermín Carreño, coordinador del Centro de Estudios Sustentables de la Universidad, dijo que prevalece una situación de desesperanza entre la juventud actual, producto de diversos factores como la falta de oportunidades de crecimiento económico.

" Como académicos, somos responsables de este tipo de situaciones porque no logramos sensibilizar nuestros alumnos de la realidad de nuestro entorno. ¿Dónde está esa sensibilidad que supone caracteriza a la humanidad?", planteó, visiblemente molesto. Y remató: "Cómo es qué van a salir de las aulas a servir a la sociedad sino no hay una formación crítica pero humanizada".

