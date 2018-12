Paola Rojas pone en evidencia la mala educación de Natalia Téllez en pleno programa

REDACCIÓN 27/12/2018 03:28 p.m.

En pleno programa en vivo, Paola Rojas puso en evidencia la mala educación de su compañera Natalia Téllez, quien sin querer se llevó a la boca un bocado justo antes de dar una respuesta.

De acuerdo con La Verdad, para muchas personas resulta desagradable que alguien hable con la boca llena, esto mismo ocurrió durante el programa "Netas Divinas", donde Téllez aprovechó un momento de silencio para comer frituras.

La conductora no dejó de masticar mientras seguía hablando y eso le costó un inesperado regaño por parte de Paola Rojas, quien puso en evidencia que eso era una falta de respeto:

"Se lo digo a mis hijos pero no te lo voy a decir a ti, eso de "no se come antes de hablar", "no se habla mijito con la boca llena"[...]

Al parecer, a Paola no le causó gracia que su compañera se metiera un churrito a la boca, y menos que continuara hablando y riendo mientras masticaba.

Después de la reprimenda, fue la propia Natalia Téllez quien evidenció su descuido con un: ¡Muy bien Natalia Téllez, bravo!".

nl

LEA TAMBIEN Daniel Bisogno asegura que en "Hoy" tachan de vulgar a Yanet García y ella le responde La famosa "sexy chica del clima" mando un contundente mensaje a Daniel Bisogno en redes sociales

LEA TAMBIEN Sandra Bullock tuvo un amor imposible, se enamoró de este actor durante un rodaje La actriz Sandra Bullock reveló qué se enamoró de un famoso actor de Hollywood en el programa de Ellen DeGeneres

LEA TAMBIEN ¿Es Vicente Fernández? El rostro del cantante genera polémica en redes En redes sociales "Chente" Fernández compartió una foto junto a su esposa doña Cuquita con una felicitación de navidad

LEA TAMBIEN Maribel Guardia agradece en bikini a sus 2.5 millones de seguidores de Instagram La actriz Maribel Guardia sorprendió a sus más de 2.5 millones de seguidores de Instagram con esta atrevida foto