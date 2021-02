Mamá de Lesvy Berlín se opone a "perdón y olvido" de AMLO

“Para nosotros la justicia no es sinónimo de venganza", dijo. (Archivo).

Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín, la estudiante víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria (CU) el año pasado, se presentó ante la Asamblea Interuniversitaria donde expresó que se opone a la propuesta de perdón y olvido que ha planteado el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a víctimas de la violencia.

Ahí explicó que durante los foros de paz convocados por el equipo del presidente electo, que este viernes se celebró en el centro universitario Tlatelolco, ella y otras personas rompieron el minuto de silencio que les pidieron para mostrar su desacuerdo.

Reclaman 23 mil manifestantes cese a la violencia contra estudiantes

“Para nosotros la justicia no es sinónimo de venganza, tenemos que manifestarnos en esos espacios y ganarles en su cancha, y decir que lo que están haciendo es apostarle a la muerte y nosotros no le apostamos a la muerte, ni al perdón ni al olvido. No nos lo merecemos, merecemos vivir en el país con igualdad”, dijo la madre de la joven asesinada, lo que le generó los mayores aplausos durante la participación de los observadores que acudieron a la Asamblea en la UNAM.

También pidió a los hombres mayor respeto para las mujeres y que no haya más Lesvys. La respuesta de las mujeres fue el grito de “ni una más”.

ams