Maluma llama "gente tan estúpi&#" a seguidores que lo criticaron por video con cachorro de león

El cantante Maluma está en México y antes de su presentación dedicó unos minutos a responder en Instagram stories a los miles de usuarios que lo criticaron por grabarse en video junto a un cachorro de león.

De acuerdo a Infobae, Maluma compartió el sábado en su cuenta de Instagram un video en el que llevaba en brazos a una cría de felino, y lo besaba tiernamente en la cabeza.

Tras compartir la grabación, una oleada de seguidores enfrentó al artista por haber sacado al animal de su hábitat natural.

Es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo, indicó un seguidor.

"Uno menos a quien seguir. Me doy cuenta que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales. A ti que te sigue tanta gente deberías de concienciar a las personas sobre los problemas que tienen tantos animales maltratados, sacados de su hábitat, sufriendo por la ambición de la gente y varios extintos y otros a punto de serlo todo por el cambio climático. Deberías de usar tu fama por lo menos para algo bueno. Bendiciones", dijo @irislopezarista.

"¿Qué hace ese animalito fuera de su hábitat", escribió @jc_slzrg.

"Quien no quisiera tener un tigre de mascota. Pero lo correcto es que esté en su entorno que le corresponde. No es un animal domesticado", señaló @marirc19.

"Estoy en desacuerdo que se compren animales salvajes para uso doméstico ya que eso contribuye a la caza furtiva y a sacar de su ambiente natural a dichos animales", escribió @marcovnolasco15001.

"¡No al maltrato animal!", añadió @castellanosporras.

Pero Maluma no ignoró los comentarios, y respondió en varios videos a todos los usuarios que le reprocharon haber sacado de su entorno a un animal salvaje.

El cantante de reguetón resaltó que cuando grabó las imágenes se encontraba en el santuario mexicano "The Black Jaguar-White Tiger Foundation", dirigido por Eduardo Serlo, y que el cachorro no era su mascota

Asimismo, el artista invitó a los usuarios a ayudar a los animales que lo necesitan y a dejar de ser "ignorantes"

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado", dijo en el video.

Cabe señalar que el cantante colabora con la organización desde hace algunos meses, y varias de las crías llevan nombres en su honor, como "Maluma Baby" o "Mala Mía". Invitó a los usuarios a dejar de "alegar" sin saber y a ayudar más a los animales que lo necesitan.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota. Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", sentenció el cantante.

