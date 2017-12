ELECCIONES 2018

Compara Mancera competir por la Presidencia con Maluma

Dice que era como si una mujer tuviera que decidir entre el cantante y su marido; finalmente se decide por el último debido al amor y arraigo

REDACCIÓN 20/12/2017 10:34 p.m.

Contender por la candidatura a la Presidencia de la República o quedarse al frente de la Ciudad de México, era como si una mujer tuviera que decidirse entre el cantante de origen colombiano Maluma o su marido, dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario hizo estas declaraciones en la inauguración de una preparatoria en la delegación Gustavo A Madero.

Los mexicanos luego son muy enamoradizos, o las mexicanas, fíjate, te lo voy a poner mejor con las mexicanas. Entonces qué pasa si de repente te dicen oye mira ese cuate güero de ojo azul, alto; ahí lo ves, el Maluma y todos estos, y entonces te dicen: "oye ¿te quieres ir para acá? Y tú imagínate en mi caso que te ponen ahí a una mujer muy guapa, ¿no?", indicó el jefe de Gobierno.

Sin embargo, señaló el amor siempre te mantendrá en casa.

Pues eso puede ser la ambición de la Presidencia de la República, pero luego, ¿del otro lado qué tienes? Si eres mujer te acuerdas y dices "oye no, pero mi viejo, no es güero... pero cómo trabaja, bien chambeador, y pues no canta como el Maluma pero también es cariñoso, cómo no. Cumplidor, siempre está bien ahí en la casa. Bueno igual, yo cuando volteo digo a ver, este es el cariño que le tienes a la Ciudad de México, esta es la que te quiere también y donde te sientes con más arraigo, entonces ¿con quién te quedas?, es ahí donde está el cariño. Está la tentación, pero aquí es a donde pertenecemos y aquí es a donde nos quedamos", agregó.

El símil que intentó hacer el mandatario local -en un discurso en tono dicharachero de 14 minutos- despertó más risas y aplausos entre los preparatorianos, vecinos y trabajadores de la delegación Gustavo A. Madero.

Ya encarrerado, remató: "Buen,o pues uno igual. Yo cuando volteo, digo ´a ver, este es el cariño que le tienes a la Ciudad de México, ésta es la que te quiere también y donde te sientes con más arraigo. Entonces ¿con quién te quedas? Es ahí donde está el cariño´. Está la tentación, pero aquí es a donde pertenecemos y aquí es a donde nos quedamos".









