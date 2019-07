Maluma se casa con Jennifer López, así será su debut en el cine

Maluma sigue sumando éxitos a su carrera, por si no fuera suficiente sacar una canción a dueto con la mismisima Reina del Pop, Madonna, y lanzar una serie documental en YouTube, el colombiano debutará en el cine con la película "Marry Me", donde se casará con Jennifer López.

De acuerdo con Publimetro, Maluma acompañará a Jannifer López en unas comedia romántica que comenzará a grabarse en octubre de este año en Nueva York, así lo anunció el sitio DeadLine.

La película contará la historia de una mujer (Jennifer López) a punto de casarse con su novio (Maluma). Eso hasta que descubre que él le es infiel con su asistente.

Ella se entera de la infidelidad durante un concierto en el Madison Square Garden (Nueva York). Tras lo cual elige a un hombre al azar entre los asistentes (Owen Wilson) para casarse.

El filme Marry Me está dirigida por Kat Coiro y producida por STX Entertainment y Universal y basada en una novela gráfica. Se basa en el cómic de estética manga escrito por Bobby Crosby con ilustraciones de Remy Mokhtar.

Maluma aún no ha publicado nada en sus redes sociales. Sólo compartió que se encuentra trabajando en un video junto a Ricky Martin; de una canción en conjunto llamada No se me quita.

En reiteradas oportunidades, el cantante colombiano ha dicho que le encanta el cine y no descarta que más adelante se dedique en esta carrera.

