Maluma ya no puede ocultar su odio por "Despacito" de Luis Fonsi

Luis Fonsi, marcó el 2017 con su canción "Despacito", pero Maluma ya está harto de escucharla

REDACCIÓN 30/03/2018 01:41 p.m.

"Estoy realmente harto, Despacito se tiene que ir, bye" Maluma

Luis Fonsi saltó mundialmente a la fama con su tema "Despacito", la primera canción de reguetón que interpreta junto a Daddy Yankee, tal fue su éxito que se convirtió en la canción más popular del 2017, pero Maluma confiesa estar harto de escuchar ese tema por todas partes.

De acuerdo con Publimetro, en una entrevista con el programa 1 Has 2 Go de Billboard, el intérprete tuvo que elegir entre tres éxitos urbanos: "El Farsante" de Ozuna y Romeo Santos, "Mi Gente" de J Balvin y Willy William, y "Despacito", por lo que no tuvo reparos en decir que esta última tenía que salir de su elección.

"Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado (de dicha canción). Te amo, pero Despacito se tiene que ir, bye", dijo el reguetonero.

El juego siguió para el cantante, pero en está ocasión no fueron canciones las que tuvo que seleccionar, sino a tres de sus colegas: Marc Anthony, Shakira y Ricky Martin.

La respuesta no sorprendió a nadie, ya que eligió al ex de Jennifer Lopez, con quien se sabe, mantiene una estrecha e íntima amistad.

Marc se tiene que ir porque lo amo. Es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores, aseguró el cantante colombiano.

Esa amistad quedó más que plasmada hace dos semanas cuando compartieron el escenario en Nueva York durante una gala benéfica, donde interpretaron Felices los 4, y fue tanta la euforia del salsero estadounidense, de origen puertorriqueño, que simuló darle un beso en la boca.

