Adiós cabellera, Maluma se hace radical cambio de look por una noble causa

REDACCIÓN 05/02/2019 05:08 p.m.

Maluma sacó su lado más noble en su visita a Estados Unidos, a pesar de que su destino era el Super Bowl LIII, nuestro "Pretty Boy" hizo un espacio en su agenda para solidarizarse y convivir con pacientes de cáncer con motivo de el Día Mundial del Cáncer.

De acuerdo con Publimetro, Maluma visitó el Baptist Health South Florida lugar que le tocó el corazón y fue motivo suficiente para dejar atrás su abundante cabellera y donarla a los niños que perdieron su cabello en la lucha contra el cáncer.

TANIA RUIZ, LA MODELO HABLA DE SU RELACIÓN CON PEÑA NIETO

"Es imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos pero por esas sonrisas uno hace cualquier cosa. Gracias pequeños maestros por enseñarnos tanto y con toda seguridad la próxima no buscaré una peluquería, volvería una y mil veces donde ustedes", compartió Maluma en sus redes sociales.

El famoso cantante del género urbano, se solidarizó con los pequeños y decidió cortarse el cabello; así que los pequeños tomaron las tijeras para darle forma a su nueva imagen.

"Todos sabemos en este proceso de la quimio, pues vemos la caída del pelo. Este día me pongo en su lugar y quiero ser solidario con ustedes, así que quiero que ustedes mismos me corten el pelo".

CATE DEL CASTILLO HABLA DEL MENSAJE QUE LE ENVIÓ "EL CHAPO" DESDE LA CÁRCEL

CONVIVENCIA EN EL HOSPITAL

En el día mundial de la lucha contra el cáncer, el cantante brindó un momento de alegría a los niños.

"Los pequeños lo celebran así... bello? hermoso? divino? lindo y espectacular Maluma baby con nosotros. Besándole la calva a mi muñeca de roble, gracias mil gracias @maluma por alegrarnos la vida, nunca pensé que eras tan dado con los niños!

Thank you @baptisthealthsf #MCI for always thinking of our children ?"

an

LEA TAMBIEN Nastasia Urbano, la modelo que ganaba 1 millón en 20 días y que ahora vive en la calle Con solo 20 años, Urbano se fue a la Gran Manzana a impulsar su prometedora carrera, hasta que conoció al "amor de sus vida" quién la dejó en la calle

LEA TAMBIEN Fans estallan contra Roger Waters por convocar a una marcha en apoyo a Nicolás Maduro Los seguidores del ex líder de Pink Floyd, enfurecieron al ver el mensaje donde Waters convocaba a una marcha a favor del dictador Nicolás Maduro