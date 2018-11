Maluma anunció su retiro de la música y ahora dice que siempre no, ¿todo fue burla?

REDACCIÓN 22/11/2018 04:31 p.m.

Maluma que se retira de la música para darse un merecido descanso, al menos eso teníamos entendido hasta que publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se retracta de su anuncio.

De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales, Maluma Baby aseguró que se encuentra cansado, por lo que se dará un tiempo para meditar

El cantante de género urbano, Maluma, anunció que se retira de la música debido a la gran carga de trabajo que ha tenido en los últimos días gracias a su exitosa gira Fame Tour.

SE LO TENIA BIEN ESCONDIDITO, EIZA GONZÁLEZ PRESUME TATUAJE EN LA ENTREPIERNA

Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasar, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido, expresó el intérprete de Felices los 4 a través de sus redes sociales.

A tan solo un día de haber anunciado su retiro temporal de la música y de las redes sociales, Maluma rompió el silencio y dejó en claro que no se alejará de los reflectores.



El colombiano retomó su cuenta de Instagram y junto a una fotografía donde luce el crecimiento de su barba y su larga cabellera, expresó: "Hombre de bozo besa sabroso ?? Pd: aún no me retiro ??.. es ??".

De la misma manera, en otro video que colocó en sus historias de Instagram declaró:

Les quedó bueno el chistecito, me hicieron reír (...) retirándome tranquilo, dejen de hablar tanta mier%&.

PAOLA ROJAS PRESUME SENSUAL BIKINI BAJO EL MAR

Por otra parte, su novia Natalia Barulích empleó las redes sociales para enviarle un amoroso mensaje por el festejo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

"Este Día de Acción de Gracias, estoy especialmente agradecida y agradecida con el amor de mi vida y nuestra pequeña Julieta. ?? Gracias por tu amor, amabilidad, comprensión, paciencia, todo lo que haces en nuestra relación y nuestra hermosa casa. Te amo por siempre mi Juan Luis", declaró.

an

LEA TAMBIEN ¡No te lo pierdas! YouTube ofrecerá más de 100 películas gratis con esta condición Rocky, Teminator, Saved y Hacker, son algunos de los títulos disponibles, la selección actual recopila unas 100 películas de distintas épocas

LEA TAMBIEN Galilea Montijo seduce en Instagram con impactante foto en liguero Una vez más Galilea Montijo incendió las redes tras subir una foto posando en un sexy liguero