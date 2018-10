Como toda una Reina, Madonna se burló de Maluma en redes sociales

REDACCIÓN 29/10/2018 11:25 a.m.

Hace unos días todos quedaron impactados por el cambio de look de Maluma que le desató cientos de burlas y criticas en redes sociales.

De acuerdo a Publimetro Maluma ha sido el blanco de cientos de memes y bromas por internet, hasta comparándolo físicamente con el fallecido cantante de Nirvana Kurt Cobain, pero esta vez recibió la máxima broma de quien menos esperaba: la reina del pop Madonna.

La cantante, muy activa en Instagram, dejó un comentario en una de las publicaciones del cantante donde sale apoyado encima de una consola musical con su cabello suelto donde se ve claramente la parte amarilla.

"Rubia, are you working?" escribió la intérprete de ´Like a virgin´, lo que se traduce a ´rubia ¿estás trabajando?". Los seguidores del cantante colombiano no desaprovecharon la oportunidad para hacer leña del árbol caído.

"Hasta la comadre se burló de Maluma, ¡hurra a Madonna¡", "Ya sabemos quién es la nueva reina del Pop, Maluma" son algunos de los comentarios respondiendo al de Madonna.

Ambos cantantes se conocieron durante los premios Mtv de este año, donde el colombiano sorprendió a todos al interpretar Felices los cuatro y al parecer se hicieron buenos amigos. Maluma no se tomó a mal el comentario y le respondió "tú crees?".

El nuevo look de Maluma definitivamente no ha sido del agrado del público.

