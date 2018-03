Escándalo

La impactante respuesta de Alejandro Sanz a la burla de Maluma

Maluma subió un video burlándose de una canción de Alejandro Sanz, el español no pudo pasar por alto la actitud del reguetonero

Maluma es amante de las redes sociales, en su cuenta de Instagram comparte con sus fans su día a día, pero una de sus publicaciones le causo un problema con Alejandro Sanz, quien contesto la burla del "Pretty boy" con mucha madurez..

De acuerdo con El Comercio, Maluma realizó una publicación en Instagram Stories cantando "Mi soledad y yo" junto a un amigo Llane, vocalista de piso 21. Como se ve en el video, Maluma baby y su compañero desafinan al interpretar el famoso tema del español. Ambos se ríen de su actuación y terminan el video sin mayor explicación. Parecía tratarse de una burla.

Por su parte, Alejandro Sanz aprovechó la publicación de un post en su cuenta de Instagram para responderle a Maluma:

"Maluma hermano... vi tu videíto...jajaja no te rías de tu amigo (el chaval del pelo largo) porque no pueda cantar 'Mi soledad y yo'...él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así, gracias por el homenaje...me emocionó veros cantando una canción mía... esa es de hace 25 años... y ahí está...increíble, no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música", escribió el español.

La respuesta de Sanz fue bien recibida por los internautas en Instagram, quienes no tardaron en dejar comentarios favorables al artista. Dicho sea de paso, este post donde el cantante español también se compara con J. Balvin, tiene más de 100.000 'likes'.

