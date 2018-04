ELECCIONES 2018

"Mafia del poder solo existe en la mente de AMLO": Dante Delgado

Durante un acto con militantes en el WTC de Boca del Río, en Veracruz, recordó que en contiendas pasadas él era aliado del tabasqueño, pero decidió romper

Boca del Río, Ver. El dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro acusó que la mafia del poder solo existe en la mente atormentada del candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador.

Durante un acto con militantes en el WTC de Boca del Río, en Veracruz, recordó que en contiendas pasadas él era aliado del tabasqueño, pero decidió romper al no concordar con decisiones unilaterales.

"No es posible que quienes eran sus adversarios antes, sean hoy buenos, y quienes éramos aliados de un proyecto de transformación, por no coincidir con una visión unipersonal, seamos parte de la mafia del poder que solo existe en su mente atormentada".

Durante su discurso en el WTC de Boca del Río, lo acusó de estar aliado con lo peor de la política de este país.

"Nosotros nos vamos a terminar nuestras vidas con incongruencias. A mí me da mucha tristeza que Andrés Manuel siga teniendo una visión anclada en el pasado y, además, esto se lo he dicho, porque a mí me gusta ser franco, además, cuando el debió haber actuado no lo hizo".

Es por eso que Dante Delgado consideró que las alianzas que hace en la actualidad son indecorosas y van contra todos sus principios y valores.

"Ha aceptado unirse con lo peor del país, solamente para logar ganar y él sabe que lo que pudo haber sido con prudencia y con decoro no lo hizo en su momento y hoy lo hace de manera pública y de manera indecorosa".

Ante cientos de panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano acusó que Andrés Manuel es incongruente, por eso decidieron no ir con él en estas elecciones.

