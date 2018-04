CAOS POR MARCHAS

VIDEO: Antimotines desalojan bloqueo de maestros

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco desalojaron por la fuerza y con gases lacrimógenos a un grupo de maestros

CORRESPONSALES LA SILLA ROTA 10/04/2018 01:13 p.m.

VIDEO: Antimotines desalojan bloqueo de maestros. Foto del video

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Elementos antidisturbios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPT) desalojaron por la fuerza y con gases lacrimógenos a un grupo de maestros, algunos fueron detenidos, que por segundo día bloqueaba avenidas de esta capital.

Los maestros de nivel básico se apostaron frente a la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), y bloquean una de las avenidas importantes de esta capital, en protesta por falta del pago de sus quincenas desde inicio de este año.

Hasta ahora los docentes inconformes no han recibido respuesta de la fecha en que se les pagará sus salarios de tres meses que les adeudan. El lunes en regreso de vacaciones escolares, los maestros cerraron varias avenidas de Villahermosa.



Los maestros insistían que mantendrían el bloqueo vial hasta que obtuvieran el compromiso de una fecha para el pago de sus quincenas atrasadas, pero fueron desalojados con gases lacrimógenos y por la fuerza policial. Incluso una maestra fue llevada a rastras y raspando sus rodillas con el pavimento.

Ayer en la reunión que sostuvieron con representantes de la Secretaría de Educación del estado y los docentes, les respondieron que el gobierno del estado tiene un déficit presupuestal y no existe fecha para que paguen los adeudos.

El problema de falta de pagos de salarios se extiende a varias dependencias de la administración estatal, incluidos a 123 policías egresados de la Academia de Policía del estado y contratados a inicios de año.

El alcalde con licencia de Comalcalco y candidato a senador por Morena, Javier May condenó "enérgicamente la agresión sufrida por maestras y maestros de Tabasco".

"El Gobierno de Tabasco, en vez de dar una respuesta puntual sobre las razones para el no pago del salario, recurre a la ley del garrote; ofrecemos nuestro respaldo y solidaridad para el magisterio tabasqueño", agregó.

Otro día de caos en Oaxaca

En su segundo día de paro laboral y movilizaciones, integrantes de la Sección Secció 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó bloqueos carreteros afectado a cientos de oaxaqueños.

La zona norte y centro de la capital oaxaqueña se encuentra paralizada, debido a que también organizaciones sociales salieron a marchar por el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata

Desde el crucero del IEEPO hasta accesos al Cerro del Fortín que comprende la carretera federal 190 se instalaron 4 bloqueos, por lo que el caos y desesperación reina.

En el Istmo de Tehuantepec, profesores de la región instalaron 5 bloqueos y el mismo número en la Mixteca.

Los bloqueos que concluyen este martes se dan como medida de presión a los gobiernos estatal y federal para que se instalen mesas de negociación de atención temas laborales y sindicales que están pendientes.

Entre los temas urgentes de la Sección 22 se encuentra: la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos, contratación de normalistas, regularización de pagos, entre otros.

Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que este lunes y martes se abrieron el 97% de las escuelas equivalente a mas de 13 mil 600 de las 14 mil existentes en el estado, por lo que el paro de labores no habría tenido eco.





