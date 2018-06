DICE NO SER MALA PERSONA

Captan a maestro robandole a sus alumnos (VIDEO)

El maestro caminó entre los pupitres y revisó rápidamente, una por una, todas las mochilas en busca de dinero y otros objetos valiosos

REDACCIÓN 22/06/2018 04:57 a.m.

Momento en el que el profesor se acerca a una mochila y comienza a buscar dentro de ella. (Foto: Video)

Matías Rodríguez, un profesor de educación física, de la localidad bonaerense de Arrecifes, en Perú se dedicó a robar a sus alumnos mientras ellos disfrutaban del recreo. Caminó entre los pupitres y revisó rápidamente, una por una, todas las mochilas en busca de dinero y otros objetos valiosos.

Esto se pudo observar gracias a que un estudiante de primer grado de secundaria instaló una cámara oculta luego de haber denunciado que presuntamente durante los recesos le habían robado alrededor de 95 dólares, es decir, 1929 pesos mexicanos. A pesar de la denuncia, no conocía al culpable, por lo que para identificarlo, dejó grabando la cámara mientras los alumnos salían al receso entre clases.

El video se viralizó en las redes sociales, y al docente no le quedó más remedio que pedir disculpas públicas a través de su cuenta de Facebook, asegurando estar atravesando un 'momento difícil'.

"Se que anda rondando un vídeo en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error del que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", aseguró el maestro.





Con información de Clarín

