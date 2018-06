SEPARACIÓN DE FAMILIAS

El terror de las madres migrantes por no saber a dónde se llevan a sus hijos los agentes fronterizos

Muchas de las mujeres migrantes que son separadas de sus hijos en EU desconocen a dónde se llevan a sus hijos, pues los agentes de la Patrulla Fronteriza no les dicen nada, por lo que su estancia en prisión es angustiante

REDACCIÓN 21/06/2018 02:09 p.m.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza no les dicen a las madres a dónde se llevan a los niños. (Foto/Web)

Muchas de las mujeres migrantes en Estados Unidos desconocen la ubicación de sus hijos luego de ser separados, una situación que recrudece aún más el panorama migratorio por las políticas de “cero tolerancia” impulsadas por la administración del presidente Donal Trump.

En los últimos dos meses, Trump ha separado a más de dos mil familias y los agentes no le dicen a las madres a dónde se los llevan y sí van a estar bien.

Quienes logran saber la ubicación de sus hijos, no pueden comunicarse con ellos, señala The New Yorker, por medio de la historia de Esmeralda Pérez, una mujer hondureña que fue detenida en El Paso con su hijo de nueve años, Jefferson.

Esmeralda y Jefferson, detenidos el 29 de mayo pasado, fueron llevados a una estación de la Patrulla Fronteriza, donde pasaron la noche y al día siguiente un agente le dijo a Pérez que debía llevarse a su hijo porque tenía que pagar una multa e ir a la cárcel.

El agente no le dijo a Esmeralda a dónde se llevarían a su hijo y no la ha visto desde entonces

¿QUÉ PASARÁ CON LOS NIÑOS QUE YA FUERON SEPARADOS DE SUS FAMILIAS EN EU?

De acuerdo con el texto, Pérez se encuentra todavía bajo custodia penal en la Prisión del Condado de Otero, una instalación privada en Chaparral, Nuevo México, en donde enfrenta cargos criminales por intentar volver a ingresar ilegalmente Estados Unidos.

Jefferson tiene asma y una infección congénita de la piel, la madre confiesa que “si no se lava bien, se infecta y se pondrá muy enfermo confiesa la madre entre llantos, pues "¿quién le va a decir cómo lavarlo?".

El hijo de Esmeralda podría estar en un refugio en Michigan, administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), así lo supo por medio de un pariente que vive en Estados Unidos.

Sin embargo no tiene la certeza de que eso sea verdad o de si su hijo sabe qué es lo que está pasando, pues Jefferson tenía miedo cuando el agente se acercó por primera vez a ellos para arrestarlos.

La políticas no ayudan a los abogados a sacar adelante los casos y a comunicar a las madres con sus hijo, pues a ellas no les interesa superar los cargos que enfrentan, solo quieren saber cómo están sus hijos, contó a The New Yorker Erik Hanshew, representante legal de Esmeralda.

Denunció que la única forma de que puedan localizar a sus hijos es por medio de la ORR, sin embargo, esa tarea “es casi imposible”.

Irma Whiteley, una investigadora, afirma que muchas de las mujeres no saben en dónde están sus hijos, y saldrán de prisión con problemas psicológicos.

LEA TAMBIEN Así recibe Trump a niña migrante en portada de “Time” La pequeña de la fotografía es una niña hondureña de dos años de edad, que lloraba mientras su madre era detenida en McAllen, Texas

LEA TAMBIEN Cómo el decreto de Trump empeoró la situación de familias migrantes Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de familias de migrantes, pero sólo agravó el problema legal y moral de esa política

cbl