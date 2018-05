DÍA DE LAS MADRES

Madres de corazón y por convicción, no de matriz

Tres historias de madres que no pasaron por el proceso de embarazo y dar a luz, una no siguió el trámite formal de adopción y otras dos que lucharon con convicción

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 09/05/2018 11:12 p.m.

Catalina Llamas (nombre ficticio) lleva 24 años de ser madre de corazón más que de matriz, como dice ella misma. Se refiere así a la forma en que tuvo a su hijo Andrés, a quien sostuvo entre sus brazos desde las primeras horas de nacido, aunque no se trate de su hijo biológico.

Recuerda que hace 25 años ella comenzó a ver que familiares y amigos suyos comenzaban a formar familia; ella también quería tener un hijo, pero no tenía una pareja y los trámites de adopción tardaban de dos a tres años. Entonces se lo pidió a Dios, recuerda.

"Decidí pedirle a Dios un hijo y así fue. No lo solicité por medio de una casa cuna. Alguien me regaló el documento de que yo parí a ese niño. Ni siquiera lo pedí, me lo regalaron. Dios me regaló a ese hijo", dice, convencida.

Comentó entre sus compañeros de trabajo que si alguien conocía a una mujer que fuera a tener un hijo y no quisiera quedarse con él, le avisaran. Pasaron unos días cuando un compañero suyo le avisó que su esposa tenía una amiga que estaba embarazada pero no quería quedarse con el bebé.

"Era una chica joven que no lo podía tener: Cuando nació, a partir de ahí es mi hijo. A las 6 de la mañana nació y a las 9 ya estaba en casa con la anuencia de la mamá biológica".

Pero no bastaba con que la mamá biológica le regalara el niño. Legalmente Catalina debía contar con una constancia de que el niño había nacido de ella, aunque no fuera cierto. Y así fue, alguien le consiguió ese papel.

"Alguien me llevó ese documento de que en tal hospital nació mi niño", dice, y se reserva los datos de quién la ayudó y en cuál hospital ocurrió. "Con ese documento fui al Registro civil y lo registramos como mi hijo".

-¿Cambió su vida?

-Eso te cambia la vida, es una gran bendición de Dios. No tengo esposo, fui solita quien lo adoptó, está con mis dos apellidos.

Se le pregunta si considera qué hay diferencias entre un hijo biológico y uno adoptado:

"No lo tuviste 9 meses en la panza pero luego nace y él estaba en casa tres horas después de nacer".

Tampoco considera relevante saber quiénes eran los padres, tanto de su hijo o de cualquiera que sea adoptado, y en su opinión lo que cuenta es cómo se le educa.

"La clave es cómo lo educas, haya nacido de ti o de quien sabe quién. Las disciplinas que les enseñas, cómo lo educas, no tiene nada que ver con sus genes biológicos, todo es la educación y los buenos valores".

Catalina dice que como no tenía pareja, su madre -ya fallecida- le ayudó en la crianza de su hijo durante los primeros años. De hecho de los 14 nietos, su hijo fue el consentido de su abuela, asegura.

Sobre si su hijo sabe que es adoptado, responde que sí. Desde los 5 años ella decidió decírselo. "Cuando tuvo cuatro o cinco años le dije lo que había pasado, que era mi hijo del corazón, las madres adoptivas no somos de matriz sino del corazón".

Luego, ya adolescente, Catalina le ofreció que si quería conocer a su madre biológica, ella le ayudaba a buscarla, pese a que desde que Andrés nació ya no supo nada de ella.

"No lo hizo y está contento con sus apellidos, se siente muy de la familia nuestra, somos de Sinaloa, ahí hay muchos parientes, él es muy feliz y nadie hace alguna distinción".

Catalina considera que debería ser viable la opción de donación de hijos, lo que sería una opción para evitar abortos de jovencitas que se embarazan y no quieren tener a su hijo, y también para que parejas que no pueden procrear biológicamente, tengan un bebé por otro método.

Dice que adoptar a través de una casa de cuna es complicado, porque entre los requisitos piden que los solicitantes sean casados, y esperar de dos o tres años.

A 24 años de adoptar a su hijo bajo un método diferente, reitera su orgullo por haber tomado esa decisión.

"Ha sido un honor y un privilegio y estoy agradecida con Dios por permitirme tener ese hijito que ahora es un hijote".

"MI PARTO FUE DE DOS AÑOS 5 MESES": MAMÁ ADOPTIVA

Irene no lo duda. Dice que ama a su hija igual que si hubiera sido biológica. Sólo que en lugar de un embarazo de nueve meses, dice que ella tuvo un parto de casi dos años y medio, que es el tiempo que debió esperar para que por fin pudiera tener en casa a Angélica, su hija adoptiva.

"Amo mucho a mi hija. La amaría igual que si fuera mi hija biológica, pero me costó mucho trabajo tenerla. La amo. Fue un parto muy largo, dos años y cinco meses. Siento que amo más a mi hija que si hubiera sido de parto natural", dice, acompañada de su esposo.

Irene recuerda que su ilusión era tener una hija, y que decidió adoptar luego de que una vez fue a una casa cuna en Juanacatlán y vio a varios bebés acomodados en sus camitas.

"Se me había dificultado ser madre biológica y quise tener una segunda opción", comparte. Entonces lo platicó con su esposo y decidieron acudir al DIF que está en avenida Emiliano Zapata, cerca del metro Zapata, para saber cómo adoptar.

Reconoce que el proceso de adopción es muy pesado y en su caso fue de dos años 5 meses, aunque dice que demoró porque no le caía bien a la psicóloga, quien la regañaba por solo expresarse y preguntar por qué tardaba el proceso.

La convivencia con Angélica se la hicieron muy tardada. El proceso inició con la solicitud de aceptación ante el DIF, el curso de inducción, pláticas para padres adoptivos, la aceptación del Comité Técnico de su solicitud, y el inicio de la convivencia con Angélica, basados en la características de Irene y su esposo y las de la propia niña. Al inicio la convivencia fue en el centro, y posteriormente ya en casa de los candidatos a ser sus papás, los fines de semana.

Irene recuerda que los sábados ya podían llevársela a su casa desde las 9 de la mañana y debían entregarla a las 6 de la tarde. Cuando su esposo la entregaba, hasta lloraba por la tristeza. Angélica ponía cara de "me quieres pero me vienes a dejar". Incluso, lo resintió y tuvo una dermatitis nerviosa, y solo se le quitó hasta que ya la entregaron a sus padres.

"Le hacía falta su hogar", les dijo el doctor a Irene y a su esposo.

"La espera valió la pena. Pienso y siento que Dios me premió con un angelote y me tocó una buena niña", expresa Irene.

Aunque ya la tenían en casa, el DIF supervisó a la niña los dos primeros años con visitas cada seis meses por parte de una trabajadora social, quien de manera separada le pedía a Angélica que dibujara, que describiera cómo estaba el entorno en su casa. También revisaban la recamara y a los padres se les hacían un cuestionario, también dibujaban y platicaban con ellos. Revisaban la unión familiar y a los dos años les dijeron que acabó el proceso. "Eso me gustó porque no dejan a los niños a la deriva".

Ahora Angélica tiene 12 años, y el Día de las Madres Irene lo celebra feliz, completa.

"Tengo el privilegio de ser madre. Soy muy feliz. Mi hija siempre me hace una manualidad".

PROCEDIMIENTO LENTO

De acuerdo con el DIF Nacional, el año pasado recibió 105 solicitudes de adopción, de las cuales 100 fueron nacionales y 5 internacionales.

En trámite están 114, de las cuales 102 son nacionales y 12 internacionales.

Cinco solicitudes fueron aceptadas, de las cuales cuatro fueron del sexo femenino y una de masculino. Fueron una niña y un niño de entre cero a cuatro años 11 meses de edad; una niña de entre cinco a ocho años 11 meses de edad, y dos niñas de entre nueve a 12 años de edad.

También hay instituciones privadas que ayudan a la adopción, de las cuáles no hay estadísticas.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 2016 se hizo sólo un juicio de adopción y en 2017 tres en la Ciudad de México. Los juicios de adopción son cuando una pareja pide a una autoridad hacerse cargo de un niño.

¿CÓMO SE ADOPTA?

En la Casa de Cuna Tlalpan del DIF del gobierno federal cualquier persona interesada en adoptar puede recibir información al respecto. La Casa Cuna Tlalpan es una de las que tiene el DIF nacional en la Ciudad de México, las otras son la Casa Cuna Coyoacán, la Casa Hogar para Niñas Gabriela Zubirán y la Casa Hogar para Varones.

Al llamar a la CasaCuna una voz femenina del área respectiva pregunta al interlocutor si quiere adoptar. Al recibir la respuesta afirmativa, pregunta de qué edad, y si niño o niña o indistinto. Explican que en ese momento no hay población entre los primeros meses de edad y 8 años, pero que en tanto el interesado puede enviar sus datos para registrarse para cuando haya niños con esas características. Se pide que si ya hizo una petición en otra entidad ya no se registre de nuevo, porque si no se le puede dar de baja durante un año del Registro de adopciones.

Mientras puede inscribirse a un curso de inducción a solicitantes de adopción, el cual debe acreditarse con 100 por ciento de asistencia, y dos meses para entregar su expediente.

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de Adopción de Menores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre los requisitos que se piden a los solicitantes de una adopción, están los siguientes: carta petición, entrevista con área de trabajo social del sistema, comprobante de estado civil, actas de nacimiento, dos cartas de recomendación, 10 fotos de la casa donde vive la pareja que desea adoptar, certificado médico de buena salud, examen de salud, de que no tenga sida y también toxicológica para comprobar que no tenga enfermedades derivadas de adicciones, constancia de trabajo y estudios socioeconómico y psicológico.

Una vez recibido el expediente en el área de adopciones del SNDIF, se les proporcionará la Solicitud de Adopción, misma que tendrán que llenar personalmente; asimismo se establecerán las fechas de las valoraciones, entrevistas y visitas domiciliarias que se realizarán durante el procedimiento.

El Consejo técnico de adopción, que son profesionales de derecho, psicología, trabajo social y medicina, es el que analiza los expedientes, lleva registro de adopciones nacionales e internacionales y por extranjeros, aprueba la acreditación de instituciones que pueden ser privadas, y aprobar la asignación de un menor a algún solicitante de adopción.

El consejo aprueba entre tres y 10 visitas de los solicitantes con el menor en el Centro asistencial.

Luego vienen las convivencias domiciliarias que pueden ser hasta de dos semanas.

El sistema con apoyo del área jurídica competente, presentará ante la autoridad las solicitudes de adopción y proporciones subsecuentes, hasta la conclusión del procedimiento.

ADOPTAR ES LO MEJOR QUE ME HA PASADO EN LA VIDA

Mariana es madre adoptiva desde hace cinco años. Decidió junto con su esposo adoptar a dos niños, uno de siete y otro de tres años. Dice que es madre por convicción y que ya soñaba con adoptar y también con tener hijos biológicos desde que era estudiante, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Ahora en su casa en Guadalajara, Jalisco, dice que tener a sus dos hijos adoptivos es lo mejor que le ha pasado en su vida.

"Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Siempre he sido feliz, como hija, como esposa, pero esa felicidad es infinita cuando eres madre adoptiva, porque lo eres por convicción. Un hijo biológico se espera nueve meses, nosotros esperamos años para que llegaran nuestros hijos. Conoces el verdadero significado del verbo amar. Uno de mis hijos es muy inquieto, una vez se golpeó la cabeza, cuando estaba en la camilla y le estaban cosiendo, supe que mi amor hacia él es inconmensurable. El vínculo de amor que se crea con ellos es muy fuerte.

"Lo decidimos en pareja, no quisimos hacer un in vitro. Preferimos abrir las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón a un menor que lo necesitara, al final fueron dos menores y la felicidad se multiplicó", asegura emocionada.

Recuerda que con su pareja decidieron tener una adopción plena, por lo que para hacerlo debieron casarse.

"Digamos que ahí empezó el trámite, era el requisito más importante. Luego nos fueron solicitando más documentos, como acta de nacimiento, cartas de recomendación, comprobante de ingresos, análisis médicos, carta de no antecedentes penales, entre otros".

Después siguieron otras etapas preparatorias, como charlas y cursos, además de los exámenes psicológicos. "Cuando estás listo, hay que esperar que el Consejo de Casa Cuna decida qué menor es apto para la pareja y que ese menor o esos menores estén listos legalmente para ser adoptados".

A nivel legal también hay que realizar un juicio de adopción que se debe hacer ante las instancias de la entidad federativa donde se adopta.

En total fueron dos años, tiempo que tiene su razón de ser. "Las adopciones no pueden ser rápidas porque los papás deben ser investigados, la instancia que dará en adopción debe estar cien por ciento segura que el menor o los menores estarán bien, que serán bien recibidos, que los futuros papás son personas sanas física y mentalmente".

Después del trámite vino su mayor satisfacción en la vida.

"La mayor satisfacción es verlos felices, ver cómo van cumpliendo sueños. Que se sientan amados e integrados a su familia", describe Mariana.

Concluye diciendo que sabe que hay madres que sufren cuando se menciona a las madres biológicas, pero en su caso eso no sucede.

"Sé dónde estoy parada", dice, antes de apurar la llamada e irse a ver a sus hijos a un juego.

