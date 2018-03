En descanso del partido una jugadora amamanta a su bebé

REDACCIÓN 30/03/2018 07:53 p.m.

Dicen que las urgencias son las urgencias y que un hijo siempre será prioridad y así lo demostró Serah Small, maestra de escuela y jugadora de hockey sobre hielo que aprovechó uno de los descansos del partido que disputaba para amamantar a su bebé.

La jugadora de uno de los equipos de Alberta, Canadá, dio a conocer la imagen mediante su cuenta de Facebook. Donde señaló que su hijo, de nombre Ellie, cuenta con tan solo ocho semanas de nacido, por lo que es imperante darle el alimento.

La respuesta en redes sociales ha sido impresionante, al recibir miles de comentarios sobre un momento que ha sido catalogado como "uno de los más tiernos que han retratado las redes sociales", pero también cientos de críticas de parte de quienes aseguran que dar de comer a un niño "no deber hacerse en público".

"Breastfeeding is something that is normal and beautiful" says Serah Small. We hear from the woman redefining the term "hockey mom" .. tonight on @globalnewsto pic.twitter.com/lxhtCBLmmt