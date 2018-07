Los oscuros detalles de la venta de bebés por la congregación de la Madre Teresa de Calcuta

Un video de 50 segundos destapó el escándalo al mundo. En las imágenes se mostró a la hermana Koncilia, una monja del hogar de Nirmal Hriday administrado por las Misioneras de la Caridad en India, mientras es arrestada por presuntamente haber vendido el bebé de una madre soltera por alrededor de 700 dólares.

El video también mostró parte de su confesión: "He vendido dos bebés más". También declara que no sabe dónde están los bebés ahora y agregó que uno de los niños lo entregó "gratis".

El escándalo afecta directamente a las Misioneras de la Caridad, organización fundada por la ganadora del premio Nobel, Madre Teresa de Calcuta, presente en más de cien países.

El lado oscuro de la madre Teresa de Calcuta

#WATCH: A nun of Missionaries of Charity says," I have sold two more babies. I don't know where they are now." She is one of the two nuns who was arrested by Ranchi police on charges of child trafficking on July 9. Police say '3 out of 4 children have been recovered.' #Jharkhand pic.twitter.com/V9DO2pQrbW