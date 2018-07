Denuncia agresión madre de la guardería ABC, durante protesta por veto

Mediante su cuenta de Twitter, Paty Duarte Franco, madre de familia de Andrés, uno de los pequeños que murió en el incendio de la guardería ABC en Sonora, denunció que fue agredida esta mañana en la sede del Congreso local, donde se realizaba una serie de protestas por el veto constitucional.

Puedes leer: El negocio redondo del IMSS con los niños de la Guardería ABC

La señora Duarte Franco identificó a el Licenciado Borrego operador de la gobernadora Claudia Pavlovich, como su agresor.

El es "Licenciado" Borrego operador de la represora @claudiapavlovic quien me agredió físicamente junto con sus demás operadores, el congreso está lleno de grupos de choque del PRI. @epigmenioibarra @SanjuanaMtz @Navegaciones @elalbertomedina #NoAlVetoEnSonora pic.twitter.com/YB72hWA1zm

La presunta agresión ocurre en el contexto de una protesta convocada desde la 6 de la mañana en el Congreso de Sonora, donde se discutirá cambios a la reforma constitucional y a la Ley de Transporte.

Sonora, no nos confiemos @claudiapavlovic la que dice que no está metida en esto da la orden de no tocar el punto de reforma constitucional, seguimos en el congreso porque el punto sigue en la agenda.#NoAlVetoEnSonora@epigmenioibarra @SanjuanaMtz